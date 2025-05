Gloriana Casasola sorprendió con curiosas confesiones sobre su primer año de casada con Diego Obando

Gloriana Casasola y Diego Obando se casaron el 25 de mayo del 2024. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Motivada por su primer aniversario de casada, Gloriana Casasola sorprendió con algunas revelaciones que hizo sobre su relación con el también periodista Diego Obando.

La comunicadora de Telenoticias y la figura de Multimedios canal 8 se casaron el sábado 25 de mayo del 2024 en el hotel El Tirol, en San Rafael de Heredia, y este domingo la periodista de canal 7 repasó su primer año de matrimonio.

En Instagram y con fotos del especial momento, Glori se refirió a lo que han sido estos primeros 365 días como esposos y en medio de eso contó curiosidades, como el por qué de la fecha en que dieron el “sí acepto” y el lugar donde se hicieron novios.

“¡Un año! Nuestro primer año como esposos. Y se siente como si fuese ayer cuando nos dimos ese sí tan anhelado. Un año aprendiendo que el amor no solo se siente, se elige y se construye todos los días... En lo cotidiano, en lo profundo, en los días fáciles y en los que no lo son tanto”, afirmó Gloriana, quien no es muy dada a hablar de su vida privada.

Gloriana Casasola compartió fotos muy personales del día en que se casó con Diego Obando. Fotografía: Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

Casasola dijo que este 25 de mayo no solo celebraron las bodas de papel, sino que cumplieron 7 años de relación sentimental.

“También (celebramos) siete años desde que nuestras vidas se entrelazaron para siempre. Nos casamos un 25 de mayo, el mismo día que empezó esta historia, porque desde aquel primer ‘sí’ en Bellas Artes (México) supimos que queríamos caminar juntos cada paso del camino”, reveló la guapa periodista del noticiero de canal 7.

Según mencionó, las fotos que compartió por el primer aniversario de bodas son las más especiales que tiene de aquel momento.

“Guardan momentos que solo el corazón conoce, recuerdos del día tan hermoso que vivimos, de las risas y la complicidad que siempre nos acompañan… y las lágrimas que fueron testigo de este amor”, afirmó.

Gloriana Casasola celebró con este revelador mensaje su primer año de casada con Diego Obando. Fotografía: Captura Instagram Gloriana Casasola. (Instagram/Instagram)

