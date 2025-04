Gloriana Casasola se sinceró sobre un tema muy personal durante una celebración especial

La periodista Gloriana Casasola se sinceró sobre un tema muy personal motivada por una celebración muy especial de esta semana.

La periodista Gloriana Casasola se sinceró sobre un tema muy personal motivada por una celebración muy especial de esta semana. (Instagram/Instagram)

En redes, la reportera de Telenoticias abrió su corazón en un mensaje que dedicó a su papá Marlon Marín, quien cumplió 50 años hace unos días.

Don Marlon no es el papá biológico de la figura de canal 7 y sobre eso fue lo que habló la guapa periodista en las palabras que le dedicó por el nuevo año que cumplió.

Para ella, don Marlon es un hombre que siempre ha estado a su lado de manera incondicional, algo que ella agradecerá por toda la vida.

“El hombre que, pese a no llevar la misma sangre, eligió darme todo su amor sin obligación, solo por el inmenso corazón que tiene. Y cada día que pasa agradezco a la vida por haberte puesto en nuestro camino”, afirmó Gloriana en su largo mensaje.

Además, Casasola mencionó las razones por las que admira, profundamente, al papá que la eligió a ella como hija.

“Hoy más que nunca te admiro profundamente, no solo por todo lo que haces, sino por la forma en que lo haces: con amor, entrega, empatía, humildad y con un corazón enorme y bondadoso, que deja huella en cada persona que tiene la bendición de conocerte. Y aunque la vida no siempre es justa, ante los ojos de Dios no hay mentiras ocultas”, continuó.

Agradeció a su papito por tantas enseñanzas que comparte con ella y por ser un modelo a seguir de persona.

“Gracias por enseñarme tanto cada día sin necesidad de palabras, solo con tu ejemplo y amor incondicional. Dios recompensará todo eso que hoy haces por nuestra familia. ¡Felices 50 pa! Es un regalo de Dios tenerte con nosotros. Te amo con todo mi corazón”, finalizó.

Además del mensaje, Glori compartió hermosas fotos con su papá del día de su matrimonio con el periodista Diego Obando, hace casi un año.