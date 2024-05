Algo pasó con Gloriana Casasola y Diego Obando que los hizo cambiar los planes de su boda

Gloriana Casasola y Diego Obando en una romántica sesión de fotos que protagonizaron a mediados de abril. (Instagram)

Uno de los momentos más importantes en la vida de los periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando, ya les respira en la nuca.

Aunque la pareja prefiere no revelar el día exacto en que se casarán, sí dicen que la fecha está muy cerca y confirman que respiran más en paz, tras el corre corre de la planificación.

La periodista de Telenoticias y su prometido, quien es colega de Multimedios, se comprometieron en febrero del año pasado en Colombia, y siguiendo esa tradición, habían pensado en casarse en otro país, pero al final las cosas no se dieron.

Los futuros esposos reconocieron en una reciente entrevista con La Teja que por un asunto familiar dejaron de lado la idea de dar el “sí, acepto”, en Cartagena (Colombia) o Tulum (México), destinos a los que les habían puesto el ojo para sellar su amor de casi 8 años.

“Empezamos a planear la boda no hace mucho porque, inicialmente, queríamos hacerla fuera del país. Queríamos buscar un destino fuera por algo que nos gusta y nos caracteriza a los dos, que es viajar; pero por consideración con un tema familiar, decidimos hacerla aquí”, afirmó la guapa comunicadora a este medio.

Ellos no detallaron qué tipo de situaciones les impidió casarse fuera del país, pero eso los puso a correr mucho para organizar todo, un proceso que iniciaron a finales de enero y que, gracias a Dios, ya está prácticamente listo.

“Desde que nos comprometimos comenzamos a ver opciones y demás, pero ya nos sentamos a planear todo, a decidir la fecha y todas esas cosas por ahí de enero-febrero. Este proceso ha sido una montaña rusa de emociones entre el amor y la ilusión, pero también el estrés, las carreras y todo lo que implica una boda”, dijo la periodista de canal 7.

Diego Obando y Gloriana Casasola se comprometieron en febrero del 2023 en Colombia. (Instagram)

Ilusionados

Y como después de la tormenta siempre llega la calma, Glori y Diego ya caminan más en paz rumbo al matrimonio.

“Fue verdaderamente estresante y agobiante, pero ya a este punto te puedo decir que estoy en paz, con mucha calma e ilusión y con ganas de que ya llegue el día, de dar ese paso y salir de este mundo de emociones”, continuó Gloriana.

Ambos se confiesan muy felices porque el gran momento se les acerca, ocasión que los dos esperan vivir una sola vez en su vida.

“No te voy a mentir: estoy nervioso pero ilusionado y contento. Es un poco de corre corre para tener todo planificado y resulta ajetreado, pero estoy contento. Siempre digo que será la única vez en mi vida que me voy a casar y se lo he dicho a ella (Gloriana), no por el hecho de armar todo, sino porque siento que este proceso solo se vive una vez. Quiero que esto funcione, Dios quiera, hasta el fin del mundo”, destacó el periodista deportivo.

A Gloriana Casasola y Diego Obando les encanta viajar, por eso habían pensado casarse fuera del país. (Instagram)

Los detalles

Así como la fecha, la pareja no dice mucho sobre cómo será la boda. La razón que dan para no compartir tantos detalles de ese día es porque lo consideran un momento muy personal para ellos, aunque entienden sus facetas como figuras públicas.

“Siento que es un momento muy personal de vida de cada uno de nosotros y nada cambiaría que la gente lo sepa. En mi caso, no me gusta mucho que la gente sepa la vida privada de uno”, refirió Obando.

“Queremos disfrutar ese momento mucho porque, a pesar de que llevamos una vida prácticamente de casados desde hace años, queremos que ese día sea muy especial y memorable para nosotros y la forma en que decidimos hacer todo es para que sea así”, agregó Gloriana.

Aún así soltaron uno que otro detallito, como que la boda será civil y se realizará en un lugar que es entre montaña y ciudad.

“Va a ser algo muy a nuestro estilo. Algo íntimo, familiar; digamos que el gustito nos lo vamos a dar después, en la luna de miel, que vamos para varios países de Europa. Pero la boda es algo íntimo, privado, con las personas más importantes en la vida de cada uno de nosotros”, adelantó Casasola.

Según mencionaron, al ser la boda familiar, no hay ningún famositico que esté invitado. “Invitamos solo a la familia, no habrá conocidos”, subrayaron.

Respecto a la ropa que usarán ese día, Gloriana mencionó que en su caso llevará un vestido de novia tradicional que “no es blanco blanco” y que irá sin velo. Glori ya tiene el vestido listo.

A Diego le están terminando de confeccionar el traje entero que usará para el “sí”.

Gloriana Casasola muestra feliz el anillo de compromiso que le dio Diego Obando hace un año. (Instagram)

Tras la ceremonia civil, los esposos celebrarán con una recepción que se aleja mucho de la idea de fiesta o pachanga.

“Es un momento verdaderamente familiar e íntimo y lo menos importante para nosotros era una fiesta. Habrá una recepción muy a nuestro estilo después de la ceremonia”, remató la figura de la televisora del trencito.

A los futuros esposos no nos queda más que desearles mucho amor y felicidad para toda la vida y ¡qué vivan los novios!