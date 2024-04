Periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando derrocharon amor en sesión de fotos

Los periodistas Gloriana Casarola y Diego Obando derrocharon amor en la sesión de fotos de su compromiso. Instagram.

Los periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando derrocharon ternura en la sesión de fotos de su compromiso.

Los comunicadores compartieron una serie de imágenes, en las que mostraron lo enamorados que están. La sesión se hizo en las afueras de una linda cabaña.

“A new beginning is coming” (un nuevo comienzo está por llegar), fue el texto que pusieron en el texto que acompañó las fotitos.

En febrero, Casasola le contó a La Teja que no tiene miedo al matrimonio.

Este es el hermoso anillo que luce la periodista de canal 7. Instagram.

“Desde que me comprometí, muchas personas me hablan mal del matrimonio, pero somos un matrimonio. El amor y el respeto que le tengo será el mismo, un papel, una firma no definen el amor que le tengo.

“Este es un paso importante si se está convencido de que se dará con la persona ideal”, expresó para el día de San Valentín.

LEA MÁS: San Valentín: Facebook le ayudó al periodista Diego Obando a conocer al amor de su vida

Además, contó los planes a futuro con el amor de su vida.

“Queremos seguir viajando, conocer el mundo, queremos ir a un mundial juntos, tenemos metas profesionales y en algún momento formar una familia.

“Me gustaría ser mamá, lo hemos conversado y si es algo que se da, si Dios lo permite, bienvenido sea”, afirmó.