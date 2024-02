Facebook le ayudó al periodista Diego Obando a conocer al amor de su vida

Los periodistas Gloriana Casasola y Diego Obando protagonizan una hermosa historia de amor desde el 2018. Cortesía.

Una búsqueda en Facebook, allá por el 2017, hizo que el periodista Diego Obando quedara flechado de una jovencita, a la cual escuchaba regularmente por la radio y que lo tenía cautivado con su voz y este fue el inicio de una hermosa historia de amor.

La también comunicadora Gloriana Casasola trabajaba en Radio Columbia y ahí era en donde Obando la escuchaba y quedaba fascinado con su forma de hablar. Por eso, recurrió a esa red social para buscarla y al verla, quedó enamorado y no lo pensó dos veces para enviarle una solicitud de amistad, que le fue rechazada en más de una ocasión.

En La Teja para celebrar el Día de los Enamorados quisimos hacer una dinámica muy bonita, contar dos historias de amor, una que está empezando, la de los periodistas Diego Obando y Gloriana Casasola y otra que ya tiene un buen camino recorrido, como la de don Rafael Ángel y doña Gloria para mostrar las diferencias entre una relación de ahora y una de “antes”, al final nos dimos cuenta que el amor reina sin importar la época.

A diferencia del expresidente de la República Rafael Ángel Calderón y su esposa, doña Gloria Bejarano, Obando se la jugó bonito y se alió a la tecnología para descubrir el rostro de Gloriana y fue muy paciente para lograr ganarse su corazón.

Ocho meses después de conocerse, el 25 de mayo del 2018, se hicieron novios. Este martes Diego cumplió 29 años y el 14 de febrero, la pareja de periodistas de Multimedios y Telenoticias celebran un año de compromiso. ¿La boda? Posiblemente se realice este año.

Casasola conversó con La Teja y en este día de San Valentín recordó cómo fue que Diego la conquistó, también habló de sus planes para el futuro. Estos muchachos decidieron irse a vivir juntos al tiempo de formalizar su relación y Gloriana añadió que parte de la clave del éxito es aprender a respetar los espacios de ambos.

“Desde que me comprometí, muchas personas me hablan mal del matrimonio, pero somos un matrimonio. El amor y el respeto que le tengo será el mismo, un papel, una firma no definen el amor que le tengo.

“Este es un paso importante si se está convencido de que se dará con la persona ideal”, expresó.

Diego mantiene una excelente relación con los papás de su novia. Cortesía.

Mucha paciencia

- ¿Cómo se conocieron?

La historia es larga, pero a lo que él me ha contado, me escuchaba primero en un programa deportivo y luego en Columbia. Le gustaba mi voz y me buscó en redes. Le gustó algo más que mi voz y me mandó una solicitud de amistad, pero en ese tiempo manejaba mis redes de forma privada, no aceptaba desconocidos.

Tiempo después lo contratan en Multimedios y él y Josué Quesada eran compañeros de trabajo. Yo tenía una linda amistad con Josué y él me hablaba de Diego, casi que terminó haciendo de Cupido.

Josué me dijo que tenía un admirador, que se llamaba Diego Obando y yo no tenía idea de quién era. Él me mandó fotos de Diego, comenzamos a vacilar y en eso le acepté la solicitud y casualmente me lo topé cuando iba entrando en un lugar y él iba saliendo.

A los días comenzamos a hablar por Facebook, él me recordó que me vio en ese sitio y comenzamos a conversar y me invitó a un café.

- ¿Cómo la conquistó?

En ese momento no estaba buscando tener una relación y se lo dejé claro desde un inicio. Él lo aceptaba y sin embargo, la pasábamos muy bien y de alguna manera me estudió.

Ambos teníamos 22 años y yo estaba en la universidad, jugaba baloncesto y él me hablaba de basket, trabajaba en radio, tenía muy poco tiempo y él a como podía, aprovechaba el poco tiempo que tenía para verme.

Esta es una de las primeras fotos que se tomó la pareja. Cortesía.

Pasaron ocho meses y tuvo mucha paciencia. Con el tiempo empezó a convertirse en una persona muy especial, importante, estuvo en momentos muy dificiles y me cambió el chip, pasó de ser el niño amable, con el que la pasaba bien, a ser un hombre que me llamaba la atención, que empecé a ver con otros ojos.

- ¿Se escribían cartas?

Por supuesto que nos mensajeábamos, pero Diego es muy detallista y tengo una caja llena de obsequios, cartas, tajetas, papelitos, es de escribir cartas a mano y no ha perdido eso.

Siempre me deja papelitos en el baño.

- ¿Pidió la entrada de sus papás?

No sé si pidió la entrada, pero habló con mis papás (doña Anabelle y don Marlon) antes de pedirme que fuéramos novios. Me pidió ser su novia en México, frente al Palacio de Bellas Artes y ya sabían, él les informó que iba a dar ese paso.

- ¿Qué tipo de detalles tienen?

Yo le he escrito un par de cartas, pero soy más de dedicarle canciones, darle peluches, me gusta organizar citas románticas.

También nos tenemos nuestros apodos, pero no se los puedo decir.

- ¿Cuáles planes tienen para el futuro?

Queremos seguir viajando, conocer el mundo, queremos ir a un mundial juntos, tenemos metas profesionales y en algun momento formar una familia.

Me gustaría ser mamá, lo hemos conversado y si es algo que se da, si Dios lo permite, bienvenido sea.