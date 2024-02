Pulpero se le planta al presidente del AyA por frase que dijo y los deja malparados

José Francisco Cerdas es el dueño de un minisuper y está bien chiva con el presidente del AyA Juan Manuel Quesada. Cortesía.

José Francisco Cerdas es el dueño de un mini súper y al igual que otros pulperos del país, está bien chiva con el presidente del AyA, Juan Manuel Quesada.

Resulta que el lunes anterior, Quesada participó en el programa “Nuestra Voz”, de la periodista Amelia Rueda y en el sitio ameliarueda.com se hizo una nota con el siguiente título: “Este tipo de instituciones no pueden seguirse administrando como una pulpería, deben tener un enfoque empresarial, dice presidente del A y A”.

Específicamente, el presidente de Acueductos y Alcantarillados expresó: “Este tipo de instituciones no pueden administrarse como pulperías o instituciones de la vieja escuela, deben tener un enfoque empresarial donde las cosas tienen un sentido. Y deben medirse los avances de las cosas que se hacen. Estamos en un punto crítico”.

Ante estas afirmaciones, Cerdas, quien es el propietario del Minisuper y licorera Yorleny no se quedó callado y aseguró que él sí sabe administrar su negocio, a diferencia del gobierno actual, que ha quedado debiendo en temas como la recuperación económica.

“Somos gente que tenemos empatía con el pueblo, con la gente que va a trabajar, ver cómo se ganan la vida. La economía nada que arranca, sabemos de las necesidades de la gente, no jugamos con eso, no nos burlamos de los clientes”, dijo.

Don José expresó que el presidente del AyA le bajó el piso al trabajo que hacen quienes se dedican a este tipo de negocios.

“Con estas declaraciones, él hace ver que es muy fácil administrar una pulpería. Me gustaría verlo en esto, él no sabe lo que pasamos en la pandemia, cuando había hasta supermercados cerrados y nosotros éramos un apoyo para los clientes, siempre estuvimos al pie del cañón, pensando en la gente.

“La situación económica del país es difícil y el gobierno no toma medidas para salir adelante”; destacó.

Juan Manuel Quesada aseguró que el AyA no se puede administrar como una pulpería. José Cordero. (Jose Cordero)

Se plantaron

La Cámara de Detallistas envió una carta a Quesada en donde afirmaron, que como representantes del sector empresarial de las “pulperías”, lamentan profundamente este tipo de comentarios que comparan a las pulperías con los desaciertos y malas administraciones de instituciones públicas.

Esto dice el documento:

“Permítame ilustrarle un poco el ‘enfoque empresarial’ de la pulpería: El ‘enfoque empresarial’ de las pulperías lleva bienes y servicios a lugares donde no llegan las grandes cadenas comerciales. El ‘enfoque empresarial’ de las pulperías permite la movilidad social, un ingreso digno a las familias y una cadena de valor asociada a su gestión empresarial.

“Tener una pulpería y no un supermercado no es sinónimo de mala administración empresarial, más bien es ajustarse a la realidad del entorno y hacer un trabajo no menos digno que el de los funcionarios públicos como usted.

“Respetamos y valoramos la libertad de expresión en el país, sin embargo, vemos con suma preocupación que funcionarios públicos, quienes se deben a la ciudadanía, emitan este tipo de apreciaciones, que denigran a un gremio que merece todo el respeto de la sociedad, como empresarios que son, generadores de empleo, dinamizadores y base de la democratización económica nacional.

“No sigamos discriminando a las personas. Los comerciantes dueños de pulperías no deben ser despreciados ni denigrados ya que merecen respeto como pequeños empresarios que son”, dice el documento.

Ojalá el AyA fuera administrado como una pulpería, así nunca faltaría agua en ningún lado.