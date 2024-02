Vea el romántico video que le hizo Gloriana Casasola a Diego Obando

Diego Obando y Gloriana Casasola están comprometidos y viven su amor con mucha intensidad, la cual no ocultan en sus redes. (Instagram)

Una de las parejas del medio más bonitas es la de los periodistas Gloriana Casasola, de Telentocias, y Diego Obando, de Multimedios.

Ambos se comprometieron a mediados de 2023 y son de los que no ocultan su amor en redes sociales.

Este 13 de febrero el periodista deportivo del espacio Fútbol al día está de manteles largos y su novia no dejó pasar la oportunidad para recordarle cuánto lo ama y el por qué quiere envejecer a su lado.

Así felicitó Gloriana Casasola a su novio en su cumpleaños

Gloriana le hizo un tierno video con varias fotos de los momentos más bellos que han vivido juntos y le escribió un lindo mensaje.

“La mayoría lo conoce por ser el que sale peleando por fútbol cada noche, pero él es mucho más que eso. Es un hombre con alma y espíritu de niño que te roba sonrisas con cada ocurrencia. Es la persona que me hizo volver a creer en el amor después de estar rota, es la persona más auténtica, leal y paciente que conozco.

“A él no le importa encajar, no tiene miedo a mostrarse tal cual es, es el que ve fútbol a toda hora, pero también el que no deja de aprender. Es autodidacta, inteligente, divertido y tiene una memoria tan exquisita que a veces desespera. Es el que me enseñó a viajar por el mundo y con quien quiero recorrerlo. Es el hombre con el que anhelo formar una familia y envejecer. ¡Feliz cumpleaños, futuro esposo!”, dice ella en el video.

LEA MÁS: Pareja de periodistas que se comprometió, tentó a la suerte en Colombia

La pareja aún no ha anunciado cuándo caminará hacia el altar, pero ya está con los preparativos de la boda, así que puede que sea muy pronto.