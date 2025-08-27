Sergio González adelantó su salida de Multimedios y con él se fue otra presentadora

Sergio González (saco azul) se despidió de canal 8 en el programa La Revista. (redes/Facebook)

Sergio González adelantó su salida de Multimedios y este miércoles se despidió de los televidentes de canal 8.

Pero, el presentador de Telediario y de La Revista no fue el único que le dijo adiós a esta televisora este 27 de agosto.

El periodista anunció hace tan solo dos días que renunció al canal de La Sabana porque le salió una oportunidad laboral fuera del país y dijo que su último día sería este viernes.

Sin embargo, al final tuvo que adelantar su salida por unos días que le debían de vacaciones.

Sergio no fue el único que se despidió de La Revista porque con él también se fue la famosa “Tía Nena”.

Doña María Eugenia González, colaboradora de la sección “El Mañanero”, es su tía de verdad y decidió no seguir en el programa ahora que él no estará más.

Maria Eugenia González "Tia Nena" era también presentadora de El Mañanero, canal 8. (JOHN DURAN/John Durán)

“Llega el momento de decirles adiós, de decirles gracias, de darle gracias a esta empresa que me permitió hace 6 años llegar aquí, cuando era un chiquillo. Cada parte del equipo, cada temporada, Pau (Paula Brenes) ha estado conmigo todas las temporadas desde que inicié con el proceso de esta revista, y lo único que puedo decir es gracias, gracias a canal 8″, mencionó González antes de finalizar La Revista.

El presentador además agradeció a la audiencia por tanto apoyo que le dieron y aseguró que el programa quedaba en buenas manos y que por eso se iba tranquilo.

“Nunca había estado en un canal donde hubiera sentido tanto cariño”, dijo.

Por su parte, la “Tía Nena” también dijo irse muy agradecida con la oportunidad que le dio el canal de darle voz y un espacio en La Revista.

“Llegué con mi sobrino y me voy con mi sobrino. Papi me voy contigo, agradecidísima con toda Costa Rica de verdad, soy la tía gracias a mi sobrino y vine con mi sobrinito y me voy con mi sobrinito, muy feliz”, dijo la educadora pensionada que se ganó el cariño de muchos televidentes de canal 8.