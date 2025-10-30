René Boiero hace emotiva lectura del amor a Paula Brenes y Fabiola Herra en La Revista

Las guapas presentadoras Paula Brenes y Fabiola Herra, de La Revista, de canal 8, vivieron una mañana llena de emociones, risas y hasta un poquito de suspenso cuando el famoso médium argentino René Boiero les hizo una lectura sobre el amor que las dejó con la boca abierta.

Boiero, conocido por su energía positiva y su estilo cariñoso, llegó al canal a hablar de otro tema; sin embargo, no pudo evitar decir lo que sintió al tenerlas casi a la par.

Médium le dijo a Paula Brenes cómo está en temas del amor

Ya el año pasado había estado en el programa, cuando también les dijo una que otra verdad.

Esta vez le dijo a Paula que la notaba más relajada y feliz desde hace unos meses.

Justo este miércoles dimos a conocer que la presentadora de Telediario le está dando una nueva oportunidad al amor junto a su compañero del noticiero Diego Arce.

“Estás muy linda, Pau, mucho más linda que el año pasado. Creo que has sanado mucho la cuestión del amor. Vos estás tomando el poder de tu vida”, le dijo el terapeuta, mientras ella lo escuchaba con atención.

El comentario desató risas entre los presentes, sobre todo, porque Paula no negó en ningún momento que ahora está muy bien acompañada.

Con esa reacción, Paula terminó de confirmar lo que ya se sospechaba: que su corazón pertenece a su compañero, con quien comparte no solo el set, sino también la vida fuera de cámaras.

El argentino fue más allá y le aseguró a la periodista que el amor que tiene ahora es completamente diferente al de antes, más maduro y sano.

“Han aparecido personas muy lindas en tu vida, y vas a estar muy bien en el amor. Hiciste conciencia de lo que ya no querés, y la persona que está actualmente es totalmente diferente. Es una persona muy linda”, le dijo.

Paula no pudo ocultar su emoción y le agradeció con una sonrisa que lo decía todo.

Paula Brenes y Fabiola Herra quedaron sorprendidas con lo que les dijo el médium argentino sobre el amor. (Cortesía Multimedios/La Nación)

Fabiola, un alma guiada por el amor

Luego volteó a ver a Fabiola Herra, a quien ya había conmovido en una lectura anterior al mencionarle a su expareja fallecida, Gabriel Badilla, papá de sus hijas.

Esta vez, el mensaje fue más profundo y espiritual, haciendo referencia a su actual novio Fabio Fernández, gerente de Multimedios.

“Fabiola tiene que fluir más. Mucho más. Pero Fabi está con un bebé hermoso”, bromeó Boiero, provocando carcajadas. Luego, más serio, le dijo: “Tu pareja actual es preciosa persona. Para mí, tu pareja actual es tu alma gemela”.

René Boiero, médium argentino, estuvo otra vez de invitado a La Revista, canal 8, y le dijo varias verdades a sus presentadores.

El vidente explicó que no todas las almas gemelas llegan en forma de pareja, y que algunas se presentan en nuestras vidas para guiarnos y enseñarnos.

“Una de tus almas gemelas fue tu mamá. Venían juntas de vidas anteriores; por eso se cuidaron y se sanaron tanto en esta vida”, le dijo también al presentador José Víquez.

“Y lo mismo pasa con tus hijas. Ellas vinieron contigo para que reconstruyas el amor”, le explicó a Herra.

Fabiola, visiblemente conmovida, escuchó atenta cuando él añadió:

“En otra vida las habrías abandonado, y en esta viniste a reconstruirte en amor. Por eso tus hijas son tus grandes maestras. Ellas aman mucho a tu pareja actual, y él las ama también. Estás en un momento muy lindo de tu vida, Fabi, y lo que te viene es hermoso”, recalcó.

A Fabiola Herra el médium le dijo que "confía en lo que estás haciendo" y que su novio Fabio Fernández es su alma gemela. (Fabiola Herra/Instagram)

René cerró su lectura recordándoles a ambas que el amor debe vivirse sin miedo y desde la autenticidad.

“Hagan lo que sientan, vivan lo que sientan. Cuando uno está en contacto con las almas y con los ángeles, no hay pierde”, concluyó.