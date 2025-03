¿Anda la periodista Paula Brenes, de canal 8, con un reconocido abogado?

Paula Brenes es periodista de Telediario y La Revista, de canal 8. (redes/Instagram)

Este sábado empezó a circular en las redes sociales una fotografía de la periodista Paula Brenes, de canal 8, abrazada con un reconocido abogado, mientras disfrutaban dentro de una piscina.

Dicha imagen levantó las sospechosas de muchos, de que al fin la presentadora de La Revista y Telediario se dejó conquistar y estaría estrenando un nuevo amor.

La foto fue compartida por el abogado Juan José Acuña Leandro y, según puso, fue tomada en La Garita de Alajuela, donde tomaron un poco de sol y se refrescaron juntos.

Esta es la foto que circula de Paula Brenes con el abogado Juan José Acuña. (redes/Instagram)

Acuña tiene unos 4 años de ser panelista de los diferentes programas de Multimedios, por lo que se conocen hace bastante tiempo.

Este domingo la presentadora decidió responder algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y, obviamente, quienes vieron dicha fotografía no tardaron en preguntar si ya está saliendo con alguien y cómo anda su corazoncito para ver si soltaba algo.

Ante la pregunta: ¿Tiene novio?, respondió: “Pues no, no tengo novio ni estoy saliendo con nadie. Estoy solterita”.

Paula Brenes, periodista de Telediario y La Revista, de canal 8. (redes/Instagram)

Sin embargo, nuevamente le volvieron a preguntar: “¿Andas saliendo con alguien?”, y volvió a decir: “No, no estoy saliendo con absolutamente nadie, no tengo novio, estoy soltera. Tengo ratito soltera y dedicándome mucho a mi hija, a mi trabajo, al pole (pole dance), a mi familia, a mis amigos y ya, a ser feliz”.

Aún así que sus seguidores no estaban muy convencidos con su respuesta, pues otra persona le volvió a consultar: “¿Cómo Pau, que no tienes novio?, ayer vi una foto en la piscina con alguien por ahí”, le pusieron.

Brenes, de 40 años, aclaró que esa foto fue de un paseo de “un grupo de amigos, nada más”.

Paula Brenes aclaró si aún sigue soltera

El abogado Juan José Acuña, de 40 años, quien dicho sea de paso está separado y tiene dos hijos, también hizo una publicación para aclarar que la periodista es una “buena amiga”.

“Muchas gracias a todas la personas que han puesto tan lindos comentarios en esta foto, en esta y en otras redes. Quisiera aclarar que Paula es muy buena amiga mía, y que no existe ninguna relación sentimental entre nosotros. Simplemente, fue una linda foto para compartir. Saludos y nuevamente gracias”, publicó en su Instagram.

El abogado Juan José Acuña Leandro (derecha) suele pasar metido en canal 8, pues es invitado a varios de sus programas. (redes/Instagram)

La presentadora de Telediario es considerada una de las mujeres más guapas de la televisión por lo que muchos no pueden creer que aún siga soltera.

Su última relación pública fue precisamente con un excompañero del canal, Fernando Brenes, con el que terminó en el 2023.

Entre las preguntas que le hicieron a la periodista también estuvo qué le gusta de un hombre y contestó: “Me gusta primero que crea en Dios, que le dé mucho valor a la familia, que sea trabajador, que no sea fiestero, que tenga temas de conversación, que sea, sobre todo, leal, fiel. Creo que uno entre más años cumple se vuelve más quisquilloso a la hora de escoger una pareja y creo que estoy en mi momento quisquilloso en el que me fijo en muchos detallitos que tal vez antes no veía o exigía para mí, para mi vida, para una relación, que sea sincero, que sea responsable, que sea chineador y que le guste mucho escuchar y hablar también”.

El abogado y la periodista dicen ser muy buenos amigos y por lo visto se la pasan muy bien juntos. (redes/Instagram)

Aunque ambos salieron a aclarar que solo son amigos y se llevan muy bien, dentro de canal 8 hay quienes aseguran que por lo menos si muestran signos de que se gustarían y que salen juntos muy seguido a comer y de paseo, como en esta ocasión.