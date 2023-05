Paula Brenes hizo una sorprendente revelación sobre su vida amorosa

(Instagram)

Paula Brenes dedicó unos minutos del día para responder algunas inquietudes de los televidentes de canal 8, de Multimedios.

En la cuenta de Instagram de este medio postearon una imagen de la periodista y pusieron una cajita que decía: ‘hazme una pregunta’.

Algún seguidor de la periodista estaba deseoso de saber cómo está su corazoncito actualmente y de una le escribió: ‘¿tiene novio?’ y ella no dudó en responder.

“¿Que si tengo novio?. No, no tengo novio. Ahorita estoy como superenfocada en la parte profesional, de ser una buena mamá, que es bastante complicado, tengo una hija de casi 8 años. Entonces, sí es como muy demandante entre el trabajo, que me apasiona y me encanta, que por mi bueno yo pasaría ahí todo el día, es un ambiente muy bonito, entonces, eso y mis labores de mamá y tratar de cuidarme también, hacer lo que les contaba el pole dance y no, no tengo novio”, dijo entre risas.

LEA MÁS: Periodista Fernando Brenes tuvo que renunciar a canal 8 por un tema delicado de salud

El año pasado la pareja se dio una segunda oportunidad en el amor, pero decidieron terminar de nuevo. Instagram

Con esta declaración queda más que confirmado que su relación con el también periodista Fernando Brenes llegó a su fin una vez más.

Ellos iniciaron su noviazgo a comienzos del 2021; sin embargo, terminaron a los pocos meses, pese a que decían estar muy enamorados. El año pasado se dieron una nueva oportunidad, pero nuevamente el amor no prosperó y ya quedó más que claro que la presentadora de Telediario está soltera de nuevo.

Fernando Brenes trabajó hasta hace unas semanas en canal 8, pues decidió renunciar luego que los médicos le descubrieran dos úlceras en el esófago, por ende, decidió enfocarse primero en su salud y recuperarse antes que el brete.