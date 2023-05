Periodista Fernando Brenes tuvo que renunciar a canal 8 por un tema delicado de salud

Fernando Brenes en ocasiones presentaba el noticiero Telediario de canal 8. Instagram

El periodista Fernando Brenes tuvo que tomar una difícil decisión luego de recibir una noticia que jamás se esperaba.

El reportero del noticiero Telediario, de canal 8 de Multimedios, renunció el miércoles anterior, pues debe hacerle frente a un tema delicado de salud.

Hace una semana el doctor le confirmó que tiene dos úlceras en el esófago y que, además, debían de hacerle dos biopsias, de las cuales aún sigue a la espera del resultado.

Fernando contó que tenía días sintiéndose mal, que no podía ni dormir y se la pasaba vomitando, por lo que acudió a un especialista y que ese fue el resultado de la esofagogastroduodenoscopia que le hicieron en un hospital privado.

“Puse en primer lugar mi salud y debo atender la crisis en este momento. Tego dos úlceras en el esófago y estoy a la espera del resultado de dos biopsias. El médico me dijo que es grave, porque son muy grandes y son mínimo dos meses críticos. Me volverían a hacer un procedimiento en dos meses para ver al avance”, explicó.

Fernando tenía diez meses en el canal porque anteriormente había renunciado para trabajar en la campaña de José María Figueres. Instagram

Por ahora debe tomarse 7 medicamentos al día durante estos primeros dos meses y, según los resultados de los próximos exámenes, los doctores decidirán si deben de operarlo.

Brenes dijo que gracias a que cuenta con el apoyo de su mamá y de su papá tomó la decisión de renunciar al canal, ya que ahora solo quiere concentrar sus fuerzas en recuperarse.

Él tenía diez meses en la televisora de La Sabana, pero anteriormente había estado del 2020 al 2021 y renunció para trabajar en la campaña electoral pasada.

LEA MÁS: Periodista Fernando Brenes está tan enamorado que ya se quiere casar con Paula Brenes

Sorpresivo y doloroso

El periodista confesó que este diagnostico “me agarró en curva”, porque jamás se esperó algo así, más que siempre ha sido muy deportista y pocas veces se enfermaba.

“Venía teniendo algunos síntomas, por eso consulté al especialista. La alimentación a destiempo y la producción de ácido gástrico por tomar analgésicos, para dolores musculares, de espalda o de cabeza, llegó a causar el problema”, dijo.

Lo que más dice extrañar es practicar el fútbol, boxeo o salir a andar en bicicleta, pues por ahora no puede hacer ninguno de sus deportes favoritos.

“Me daba mucho dolor, ardor y en las madrugadas al dormir me daba reflujo. Consulté al médico porque no estaba durmiendo por la noche, cada dos horas me levantaba a vomitar y cuando sonaba el despertador en la mañana apenas había dormido unos minutos”, agregó.

Fernando ama salir a andar en bicicleta, pero por ahora no puede practicar ningún deporte. Instagram

Por suerte, el especialista le dijo que están en el momento justo para solucionar el problema porque si hubiera dejado pasar más tiempo hubiese sido más perjudicial.

Fernando agradeció a todos sus compañeros del canal por el apoyo que le dieron en estos últimos días y prometió regresar al periodismo pronto cuando ya esté mejor.

“Lo que más anhelo es poder regresar con toda la actitud y como siempre con el traje entero puesto y si hay que meterse al barro, ahí estaré”, concluyó.