Gobierno volvió a proponer las jornadas 4x3, esta vez con un nuevo proyecto

Este 1° de mayo, justamente el día en que se conmemora el Día del Trabajador, el Gobierno de la República anunció que convocaron a sesiones extraordinarias dentro de la Asamblea Legislativa, una serie de proyectos, incluido el de las llamadas jornadas 4x3.

Este 1 de mayo cientos participaron en la Marcha del Día del Trabajador, para pedir por mejoras en la salud, seguridad, educación y oportunidades laborales. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

A través de un Decreto Ejecutivo, el presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, les pidieron a los legisladores, que acababan de escoger el nuevo Directorio Legislativo, que a partir de este 1° de mayo dediquen las sesiones extraordinarias para debatir el futuro de algunas leyes.

Al final del documento se puede ver, claramente, la convocatoria del expediente 24.290; es decir, el proyecto de jornadas 4x3, que pretende introducir jornadas de 12 horas por cuatro días, a cambio de 3 días de descanso.

Es importante no confundir este proyecto con el 21.182, presentado en 2018, y que a finales del año pasado fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional.

Este nuevo proyecto fue presentado el pasado 25 de abril por la diputada socialcristiana, María Daniela Rojas, y lleva la firma de legisladores de los partidos Nueva República, Liberal Progresista, PUSC y Partido Progreso Social Democrático.

Entre las firmas se encuentra la de la diputada Pilar Cisneros.

A diferencia de proyectos similares, y para evitarse el engorroso proceso de la última vez, este proyecto contempla más que nada sectores en los que se trabaja 24/7, dejando por fuera grandes industrias como el turismo y la agricultura.

Por el otro lado, el proyecto es muy claro al decir que los empleadores están obligados a “llevar un registro electrónico o físico en el que se anotará cada semana la nómina de personas que trabajen a sus órdenes, durante los distintos 10 lapsos diurnos, nocturnos o mixtos”.

La idea es que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo Seguridad Social pueda acceder a estos registros cuándo y dónde quiera.

Además, para incentivar el cambio a esta modalidad, el proyecto propone que se aumente en un 17% el salario en horario diurno o mixto, y en un 25,5% para el horario nocturno.

Por último, no sólo se establece que los trabajadores no pueden ser obligados a cambiar a esta modalidad, sino que además pueden probar el cambio por tres meses y, en caso de que no les guste o no puedan continuar, pueden volver a su antiguo horario.