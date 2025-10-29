Paula Brenes recibió un ramo de rosas en el canal y su admirador es un conocido

La periodista Paula Brenes, presentadora del noticiero Telediario, de canal 8, vivió una linda sorpresa este miércoles en Multimedios.

Tras terminar el programa La Revista la presentadora fue sorprendida con un ramo de rosas rojas que le dejaron en el área de maquillaje.

El hermoso gesto de su admirador no pasó desapercibido para sus compañeros, en especial de su colega Alonso Miranda, quien no tardó en vacilarla al verla toda feliz con el ramo en sus manos.

Paula Brenes (café), es periodista y presentadora de Telediario, de canal 8, de Multimedios, y también sale en el programa La Revista. (redes/Instagram)

Admirador muy de cerca

Lo más curioso y divertido es que su admirador estaría nada menos que dentro del mismo canal, en La Sabana.

Paula Brenes se mostró muy feliz con su sorpresa

Al parecer, su nuevo galán sería el periodista Diego Arce, quien labora junto con ella en el noticiero.

Paula Brenes se mostró muy feliz al recibir esta sorpresa al terminar el programa La Revista, de canal 8. (redes/Instagram)

Y es que la misma presentadora lo etiquetó muy discretamente en un posteó que hizo en el que escribió: “Los detalles que nacen del corazón, sí importan”.

Según nos contaron, ellos andarían desde hace unos tres meses; sin embargo, hasta ahora lo estarían haciendo público.

Intentamos conversar con ella para que nos confirmara si es cierto que ya tiene un nuevo amor en su vida, pero no nos respondió.

A Paula Brenes los detalles así si le importan.

Arce se dedica a cubrir temas nacionales y tiene unos ocho meses laborando en Telediario y en muchas ocasiones a ella le toca darle “el pase” cuando están en el noticiero.

Paula Brenes es muy hermosa y lleva varios meses soltera. (redes/Instagram)

A Paula no se le conoce pareja desde hace bastante tiempo. De hecho, la última vez se le relacionó por una fotografía con el abogado Juan José Acuña, quien también fue presentador de La Revista; sin embargo, ella nos aclaró que son solo amigos.

Años atrás también tuvo una relación el periodista Fernando Brenes, quien trabajó en el mismo noticiero, pero terminaron en el 2022.