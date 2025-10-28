Sergio González anunció que hará un "Mañanero" desde Rusia como cuando lo presentaba en canal 8 de Multimedios. (redes/Facebook)

El periodista Sergio González le hará la competencia a El Mañanero, de canal 8, desde Rusia.

La exfigura de Multimedios no tiene ni un mes viviendo en Moscú y ya ideó la forma de estar en contacto de nuevo con los televidentes ticos.

González lanzará este domingo un espacio llamado “El mañanero sin fronteras”, bajo el mismo formato de la sección “El mañanero”, que él mismo creó cuando estaba en el canal de La Sabana.

Este espacio continúa al aire dentro del programa matutino La Revista, pese a su salida en setiembre, y lo presentan sus excompañeros Fabiola Herra, Paula Brenes y José Víquez.

“Nos hicimos por el público y este espacio se lo vamos a dedicar a los cientos de personas que nos escriben”, dijo el comunicador desde Rusia.

Sergio González contó que hará el programa junto a su tía Nena, María Eugenia González. (Cortesía/Cortesía)

Regresa la Tía Nena

Obviamente, él no estará solo pues traerá de regreso a la famosa “Tía Nena”, doña María Eugenia González, quien también se dio a conocer en el programa del 8.

Además, estarán sus grandes amigos, la doctora Maureen Vindas y el abogado Juan José Acuña.

“El mañanero sin fronteras” se basará igualmente en analizar los casos que le llegan por correo a Sergio y dar consejo a través de los expertos.

Sergio González, periodista y presentador (Cortesía/Cortesía)

“El Mañanero fue una idea mía en conjunto con mi amigo Gabriel Mora (productor de canal 8), no tengo problema que cualquier canal o personas lo usen, lo compartí sin problema. La fórmula está escrita y cada quien le pone su esencia. Yo en aquel momento seleccioné al equipo que lo presentaba, en este momento somos cuatro amigos que nos unimos sin ningún fin comercial, solo hacerle un rato bonito a la gente y la diferencia es que este es sin fronteras, hay muchas cartas que me siguen llegando y vamos a darle consejos a todos las personas desde nuestro punto de vista”, explicó González.

Sergio González, periodista, junto a su tía Nena, María Eugenia González (Cortesía/Cortesía)

Capítulos grabados

El alajuelense contó que ya grabaron algunos capítulos antes de su salida del país, los cuales serán transmitidos en el Facebook de los cuatro a las 5 p. m.

“Para mí lo más bonito es estar en contacto con la gente. Yo nunca pensé que iba a inspirar a tantas señoras y me piden que tengamos ese Mañanero con mi sobrino y desde que se iba a ir lo pensamos, yo le dije: ‘papito cuente conmigo, donde usted está, esta tía va a estar’”, dijo la Tía Nena.

El mañanero sin fronteras lo transmitirán por Facebook los domingos a las 5 p.m.. (Cortesía/Cortesía)

Sergio aclaró que al hacer este programa no quiere decir que esté triste en su actual trabajo, “por el contrario, Moscú es un sueño cumplido”, sino que lo hace porque los televidentes le pasan escribiendo que extrañan verlo y, en especial, a la Tía Nena, quien se ganó el cariño de mucha gente mientras salía en canal 8.