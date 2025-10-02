Sergio González lanza nuevas indirectas contra Fabiola Herra

Sergio González ahora es periodista del noticiero RT de Moscú que se ve por cable. (Cortesía/Cortesía)

El periodista Sergio González ya se encuentra en Moscú, Rusia, donde trabaja para el noticiero RT que se ve casi que en todo el mundo.

El expresentador y productor de La Revista, espacio de canal 8 de Multimedios, dice estar muy feliz en este país, pese a la gran distancia que lo separa de sus seres queridos.

El comunicador se puso este jueves a contestar preguntas de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde dio un consejo que llamó mucho la atención.

Una de las preguntas que le hicieron es si volvería a trabajar con alguien, sin decir nombres, y fue ahí donde empezó a tirar las indirectas.

“Si la vida fuera de este color te diría que, claramente, hay energías que uno no quiere nunca más cerca, pero la vida no es de ese color y trabajo es trabajo y hay que saber ser profesional. A veces no confiar todo, porque a veces uno confía mucho, hay que saber separar el trabajo y la vida personal, es una de mis grandes recomendaciones. Los compañeros son compañeros, los amigos son amigos y por siempre estarán”, dijo.

Sergio González respondió algunas preguntas desde Rusia

Después le preguntaron que si tiene amigos en Multimedios y, ¿adivine a quién no mencionó? Cuando se dio su salida del 8 de setiembre, les contamos que su relación con la presentadora Fabiola Herra no quedó en buenos términos, pese a que en cámaras y redes sociales decían ser los mejores amigos.

Paula Brenes, Sergio González, Fabiola Herra y José Víquez eran los presentadores de La Revista; sin embargo, Sergio decidió irse de canal 8. (redes/Facebook)

Sergio empezó diciendo que uno de los grandes amigos que le dejó su paso por dicho canal de La Sabana fue su director general, Guillermo Franco.

“También mi mano derecha e izquierda, Gabriel Mora (productor), también Josito (José Víquez), Pau (Paula Brenes), pues todos los chicos técnicos. Y sí se llega a formar una amistad con los años con los compañeros, yo no quiero decir que con un compañero no se pueda formar una relación de amistad, claro que se puede, lo que sí hay que tener es cierto cuidado, uno no puede llegar a un trabajo a hacer amigos, uno llega a trabajar, después a través de los años se va desarrollando la confianza”, recalcó.

Ni Sergio ni Fabiola quisieron revelarnos qué pasó entre ellos cuando se los preguntamos días atrás.

González nos contó que su contrato con el canal ruso es indefinido, por lo que no sabe cuánto tiempo vivirá en Rusia.