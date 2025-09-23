Sergio González está listo para vivir su nueva aventura laboral en Rusia

Sergio González, periodista y presentador, ya casi tiene listas su maletas para partir hacia Moscú, Rusia, donde será su nueva casa. (Cortesía/Cortesía)

Sergio González ya tiene las maletas casi listas para partir rumbo a Rusia, donde vivirá ahora tras renunciar a Multimedios hace un mes.

El periodista va para el noticiero RT de Moscú, donde trabajó unos meses en el 2022 como presentador y corresponsal.

Esta vez dice ir mucho más maduro profesionalmente y con metas más claras por cumplir, por lo que espera quedarse mucho tiempo.

- ¿Cuándo se va o empieza a hacer maletas?

Ya comencé a hacer maletas, ya el jueves, si Dios quiere, vuelo a Moscú. Ya puedo confirmar que es para RT donde voy y, pues ha sido un proceso de espera muy bonito porque también le he dedicado a mi segunda carrera de entrenador con énfasis en el dietismo y la pérdida de peso.

Me voy feliz con el apoyo de mis papás, ya tuve la despedida este sábado y me divertí mucho, listo para iniciar esta nueva aventura en mi vida.

Sergio González era el productor y presentador de La Revista, de canal 8, pero renunció en agosto. (redes/Facebook)

- ¿Cómo se le da esta nueva oportunidad en este noticiero ruso y por cuánto tiempo es el contrato?

Voy con un contrato indefinido. Fue muy curioso como se dio porque creo que el plazo de un productor se vence y, yo había dicho que el día que me sintiera cansado o que no me levantara con la misma energía para ir a hacer mi trabajo ya era el día que culminaba mi proceso ahí. Ese día, pues ya estaba listo para renunciar, ya había hablado con mis jefes en México y me llegó la oferta. La verdad me sorprendió, pero es un sueño cumplido. No dejé el canal por Rusia sino que fue una oportunidad que salió al mismo tiempo.

- ¿Se la juega bien con el idioma?

Llevo la ventaja de que ya conozco, de que conozco a la mayoría de mis compañeros y a las jefaturas. Nunca perdí el gusto por aprender algo del idioma aunque domino muy poquito, algo sé, por lo menos sé pedir un taxi (risas).

- ¿Cuáles serán sus funciones dentro de este noticiero?

Las funciones no las puedo detallar todavía por los contratos, pero es una función muy bonita, es algo que me encanta hacer. Yo me enamoré de las noticias desde que estuve ahí y ahora que regresé hice mucho en temas de noticias sin olvidarme del reporteo que es primordial en un periodista.

Sergio González contó que está muy feliz porque se reencontrará con la periodista mexicana Betzabe Zumaya. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Diferentes a la primera vez?

Las funciones que tenía la vez pasada eran de presentador y corresponsal. No hay un reporteo como el que nos imaginamos acá, que es de ir a cubrir la noticia, pero a veces hay que preparar intervenciones de corresponsal, que son muy profundas, análisis de temas internacionales bastante complejos y hay que atrerrizarlos al público que es gente que lo ve de América Latina. Hay que estar muy bien preparado con las informaciones.

- ¿Va a vivir en la misma zona que la primera vez?

Aspiro a vivir, como ya conozco un poco más la zona, cerca de mi trabajo y cerca de las personas que más trato y ya voy preparado, ya conozco el tipo de cambio, ya conozco tomar un taxi, ir al supermercado. Siempre he defendido la cultura rusa porque es una cultura súmamente leal, es una cultura muy seria en algunos casos, pero para trabajar es de las formas más proactivas que he visto en mi vida porque todo es muy ordenado.

Sergio González contó que además de sus papás extrañará mucho a Gucci y a Leono, sus mascotas. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué diferencia siente de este viaje al otro?

Voy muy feliz con metas muy escritas, quizá no como llegué la primera vez, porque me pasaron varias cosas, entre ellas, mi mamá se enfermó de un ojo y me vine para Costa Rica. Esta vez todo fue muy bien pensado y me dio tiempo de prepararme y de despedirme de quienes quiero y auguro que me vaya un buen tiempo para allá.

- ¿Cómo es vivir en Rusia?

Trato de mantener mi vida allá normal como la mantengo acá. Soy un tipo muy tranquilo, salgo poco, cuando salgo es con mis amigos, allá también salía. Voy al gimnasio, voy a mi casa y duermo, me encanta dormir, y normalmente trabajo dos semanas durante el mes, se trabaja en dos turnos, de domingo a domingo, que eso acá en Costa Rica no existe. En cuanto a comidas, como casi lo mismo porque todo está disponible, Rusia tiene un gran mercado.

A pesar de que el noticiero se produce en Moscú es muy visto en México, Argentina y otros países de Latinoamérica. (Cortesía/Cortesía)

- Y para finalizar, ¿qué le han parecido los cambios de La Revista tras su salida?

Bueno, Alonso (Escalante) siempre estuvo en mi valoración para ser presentador del programa, me parece que es un gran periodista y siempre lo he admirado, además de que es un gran amigo, entonces no dudo que hará un papel muy bueno, es lo que he podido ver del programa. Cuando uno sale de un programa está cerrando un ciclo y cada productor le pone sus ingredientes, yo le puse los míos y José (Víquez) tiene que ponerle los de él con su equipo de producción.

Mi parte ya concluyó y no estoy para estar viendo si los cambios fueron buenos o malos sino para desearles lo mejor. Te mentiría si le digo que he visto La Revista porque no.