¿Le tiró Sergio González a Fabiola Herra al felicitar al nuevo jefe de La Revista de Multimedios?

Sergio González era el jefe de La Revista y además presentador del programa junto a Paula Brenes, Fabiola Herra y José Víquez. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

Sergio González le habría tirado a su excompañera y, tal parece, examiga Fabiola Herra, al felicitar al nuevo jefe del programa La Revista, que Multimedios anunció este miércoles en horas de la noche.

El periodista y presentador dirigió el equipo de la revista matutina de canal 8 hasta el pasado 27 de agosto, cuando sorpresivamente renunció porque aceptó una nueva oferta de trabajo nada más y nada menos que en la televisión rusa.

La televisora de Sabana Sur anunció hace unas horas que el actor y presentador José Víquez –quien presenta el programa– asumiría la jefatura y dirección del espacio y, tras esa confirmación, Sergio dedicó un mensaje a su excompañero, que tuvo tono de filazo para Herra.

La salida de González evidenció que las cosas entre él y Fabiola no quedaron muy bien, aunque eran amiguísimos, algo de lo que ninguno de los dos quiso hablar pero que, una semana después de su salida del 8, se revive.

“Todos mis éxitos, mi querido José Víquez. Las personas buenas como vos, merecen cosas buenas en la vida”, escribió González en una historia de Instagram felicitando al nuevo jefe de La Revista.

Sergio destacó que, no duda, que hay muchas personas orgullosas con esa designación, que son reflejo del “trabajo y el esfuerzo, además del talento” de Víquez. “Un abrazo”, finalizó la también exfigura de Repretel su punzante mensaje.

González quedó fascinado con la elección de Víquez porque fue él quien llevó al galardonado actor costarricense al programa, hace tres años.

Sergio González publicó este mensaje felicitando a José Víquez por su nuevo puesto en Multimedios pero, entre líneas, parece que le tiró a Fabiola Herra. Fotografía: Instagram Sergio González. (Instagram/Instagram)

“Muchas gracias”, reaccionó Víquez al particular mensaje de felicitación de su ahora exjefe.

La elección de José Víquez fue sorpresiva para mucha gente que pensó que Fabiola asumiría la jefatura y dirección del programa, precisamente por la estrecha relación que tenía con González más allá del trabajo y porque la periodista es novia de Fabio Fernández, actual mandamás de Multimedios Costa Rica.

Sobre la llegada de Víquez

Multimedios destacó que Víquez asume el liderazgo del programa “con la cercanía y energía que lo caracterizan”, y consideró al intérprete como un “reconocido comunicador y actor” con 25 años de experiencia en medios y 30 años de trayectoria en el teatro.

“Con una sólida formación en mercadeo, publicidad, actuación, producción y locución radial, administración de negocios y coaching ejecutivo, Víquez combina su experiencia artística y profesional para ofrecer una propuesta televisiva que conecta de manera natural con la audiencia”, enfatizó el canal.

José Víquez es el nuevo director del programa La Revista de Multimedios. Fotografía: Instagram José Víquez. (redes/Facebook)

La televisora mencionó que José trabajará en un nuevo formato para La Revista en la búsqueda de hacer el programa más dinámico, ágil y cercano.

“Los cambios son naturales, pero lo fundamental es que La Revista sigue siendo el corazón que late cada mañana junto a nuestra gente. Queremos que el público descubra en esta nueva etapa más motivos para acompañarnos día a día”, destacó José Víquez en declaraciones al Canal 8.