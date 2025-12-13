Repretel fichó a una de sus exfiguras para Toros del 6, pero algo inesperado le tiró abajo los planes

Repretel quiso traer de vuelta a su pantalla a una de sus exfiguras más populares y queridas y aunque lo fichó y grabó promocionales con él, sus planes se vinieron abajo por una situación inesperada.

La televisora dejó ver este viernes en un promocional de Toros del 6 las figuras que eligió para sus transmisiones de este año, entre las que está el comediante Édgar Cartín, creador del personaje El Galán.

Cartín renunció al canal de La Uruca en mayo del 2023 tras 14 años en la empresa, según dijo a La Teja en aquel momento por situaciones personales que le comenzaron a incomodar.

El Galán estaría en los Toros del 6 pero una situación de salud le impidió su regreso a Repretel. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El regreso a dos años

Dos años después, la empresa lo quiso traer de vuelta a su pantalla para las transmisiones taurinas y aunque firmaron contrato y grabaron comerciales, al final el regreso no se pudo dar por una situación de salud que sorprendió a Cartín.

Él mismo confirmó a La Teja este sábado que todo estaba listo para su regreso, y aunque está bien y recuperándose con tratamiento, los médicos le dijeron que era mejor no participar en los toros y recuperarse totalmente.

“Iba para los toros. Ya habíamos formalizado contrato y tuve un quebranto de salud y por recomendación médica, la doctora me dijo que no asistiera a los toros; entonces tuve que tomar la decisión de no ir. Ya se habían grabado promocionales”, dijo don Édgar a La Teja este sábado.

Repretel dejó ver fichaje para Toros del 6 en este promocional

¿Qué tiene?

Explicó que está en tratamiento por un virus que tiene y los medicamentos que toma le bajan las defensas, y como en el ambiente taurino hay tanta contaminación, es mejor prevenir.

“Me prohibieron ir a los toros y primero está la salud que todo lo demás. Dios sabe por qué hace las cosas”, agregó con Édgar.

En su lugar, él grabará algunos sketches que serán transmitidos durante la temporada taurina de Toros del 6, algunos hasta con sus hijas gemelas Mariángel y Maripaz.

Ilusionado con volver

“Estaba ilusionado por volver. Sentía que era la primera vez que participaría en esas transmisiones pero son cosas que Dios pone en el camino y uno pone y Dios dispone. Me dolió mucho (no participar) porque estaba muy ilusionado, pero primero la salud”, destacó.

Édgar Cartín dijo que está bien, pero tiene que cuidarse. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Don Édgar mencionó que Teletica también le tocó el hombro para El Chinamo y Multimedios y ¡Opa! para los toros de Zapote, pero a todos les tuvo que decir que no por la misma razón de salud.