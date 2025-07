Personaje El Galán pasa por gran transformación a dos años de haberse ido de Repretel

El Galán es uno de los personajes más conocidos de la televisión costarricense. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A dos años de salir de Repretel, El Galán pasa por una gran transformación en busca de mantener su vigencia más allá de las cámaras y estudios de televisión.

Édgar Cartín, creador del famoso personaje, habló con La Teja sobre los nuevos aires que soplan en la vida de El Galán, quien se hizo famoso hace 15 años en Las Historias.

Al personaje se le perdió mucho la pista desde que don Édgar renunció a Repretel en mayo del 2024, una decisión que confirmó, en exclusiva a este medio, en agosto pasado.

“Hay cosillas que uno no siempre está de acuerdo y junto con la idea que venía madurando, decidí hacerme a un lado”, nos dijo en aquella ocasión.

Esa salida le permitió a su personaje participar, esporádicamente, como invitado en programas de Teletica y Multimedios; y trabajar en una “nueva cara” que le dará un segundo tiempo en el medio del entretenimiento.

Este miércoles por la noche, en conversación con La Teja, Cartín reveló que está convirtiendo a El Galán en un “influencer” y que su intención es que el personaje visite pueblitos de Costa Rica y los promueva en redes.

“El Galán se va a hacer ‘influencer’ y la idea es visitar comunidades, pueblos, para enseñárselo (el personaje) a las gemelas (sus hijas Mariángel y Maripaz) y a la vez que dé información del pueblo y de algún negocio, siempre pulseando la comidita”, comentó el empresario y humorista.

Según contó, quiere que sus hijitas de casi tres años y medio, conozcan y aprendan de los valores que tiene El Galán y por eso es que busca proyectarlo en otras plataformas ahora que está apartado de la pantalla chica.

Édgar Cartín dice que los nuevos aires de su personaje El Galán es para presentárselos a sus hijas, las gemelitas Mariángel y Maripaz. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Quiero que mis hijas conozcan la esencia de El Galán, que es un personaje noble, sencillo, de principios, de valores y que le tiene temor a Dios; entonces trato de incorporarlas a ellas con el personaje también y hasta en tortas las meto. Ahora que me nació la idea de El Galán influencer y llevarlo a las comunidades es porque quiero que ellas siempre tengan esas raíces nuestras de lo que son los pueblos”, explicó don Édgar.

La gente lo pedía

Pero también el potenciar digitalmente a su personaje obedeció a un “reclamo” de la gente.

“Mucha gente me lo pide y es increíble porque después de que salí de la televisión es cuando la gente más me habla y me dice que extraña el personaje, que extraña el humor sano y blanco de El Galán, y esos comentarios también me han motivado”, aseguró.

Él considera que las personas comenzaron a echar de menos a un personaje que, afirmó, necesitaba un descanso de la televisión y una pausa, ya que estaba metido en un montón de proyectos.

“Esa pausa fue buena. Llegó un momento en el que sí me sentí como saturado un poco. Siempre dije que a El Galán lo hacía porque es un propósito que Dios tiene conmigo, pero decía que en el momento que sintiera que no lo hacía con pasión, con ganas, lo dejaba, y como que me presioné mucho porque fue cuando hice la película, los programas… Como que me saturé mucho y sentía que sí necesitaba un descanso y fue buena esa pausa, siento que me desintoxiqué un poco”, manifestó.

El Galán trabajó en Informe 11: Las Historias 14 de los 25 años que tiene al aire el programa. Fotogafría: Marcela Bertozzi. (Marcela Bertozzi)

¿Buscó que lo contrataran en otro canal?

Don Édgar también se desmarcó de que sus apariciones en otros canales escondieran el interés de ser contratado en otra televisora.

“Así como buscando (que a El Galán lo contrataran en otro lado) no, pero se dieron oportunidades de participar en algunos programas como en El Chinamo y fueron experiencias muy bonitas que estando yo en el otro canal no podía vivir, pero que al renunciar y quedar libre se presentaron oportunidades de participar en otros formatos y otros canales y fueron experiencias nuevas que disfruté bastante”, recalcó.

En cuanto a si extraña la televisión, es sincero al reconocer que sí, pero también sabe que el nicho por lo audiovisual ahora está muy metido en redes y plataformas ‘streaming’, por eso la nueva vida que comenzará a vivir su personaje.

“Obviamente la televisión es bonita y es algo que sí, en realidad, lo envuelve a uno, pero ahora con el asunto de las redes sociales más bien la tele viene cayendo y las redes son las que más vienen creciendo y le dan a uno muchas ventajas, como la oportunidad de hacerlo al horario que uno quiera. Pero obviamente la televisión tiene su magia y hay momentos que uno sí la extraña, pero ahí lo llaman a uno para una nota, un programa o así”, mencionó.

El Galán le pone bonito en TikTok

La primera etapa de El Galán ‘influencer’ ya comenzó a ganar terreno en TikTok y en unas semanas lo hará con su propio canal de Youtube.

“La idea es hacer un programa visitando la comunidad y hablando con la gente de lo que tiene la comunidad para ofrecer”, adelantó.

Su intención es que videos cortos de esas visitas se promuevan en TikTok y una versión más amplia y con más aventuras, en Youtube.

“El Galán ni un celular sabía usar y ahora con esto entró de lleno a la tecnología para sacar beneficio de eso como tanto ‘influencer’ que ha salido”, finalizó.