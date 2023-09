El Galán confirma que renunció a Repretel y así explica su salida de la televisora

El Galán, personaje de Édgar Cartín, ya no estará más en Repretel.

El empresario Édgar Cartín, quien por 14 años dio vida al personaje de El Galán en Repretel, confirmó a La Teja que renunció a esa televisora hace casi tres meses.

Cartín llevaba tiempo sin aparecer en la pantalla de la televisora de La Uruca, y sí con participaciones esporádicas en programas de Teletica, pero no había hecho pública su renuncia, hasta este jueves.

Luego de que el rumor de su salida de Repretel se esparciera de nuevo en redes este jueves, La Teja llamó a don Édgar, quien amablemente, hizo oficial que ya no es figura de esa televisora.

Cerca de 14 años trabajó en Repretel don Édgar Cartín. (Rafael Pacheco Granados)

“Sí, hace como tres meses le mandé una carta a don Fernando (Contreras, presidente de Repretel), donde le explicaba algunas cosillas personales y que tomaba la decisión de hacerme a un lado de todo lo que tenía que ver con ellos”, aseveró Cartín.

Además de Informe 11: Las Historias, Édgar era ficha infaltable en los elencos de transmisiones especiales de Repretel, como las de los toros de fin de año.

“Me desvinculé completamente de la empresa”, agregó don Édgar sin detallar las razones que motivaron su decisión, que ya venía madurando tiempo atrás.

“Repretel es una empresa que me dio mucho y estoy muy agradecido con William Bonilla (periodista de Informe 11; Las Historias) quien me llevó; con Frederick Fallas, con don Fernando Contreras y con la empresa. Hay cosillas que uno no siempre está de acuerdo y junto con la idea que venía madurando decidí hacerme a un lado”, manifestó.

Cartín no es mal agradecido y reconoce que toda la popularidad que tiene ahora es gracias a sus bastantes años en Repretel.

Eso sí, su salida de esa televisora no significa que dejará de hacer el personaje, ya que él lo registró a nombre suyo, por lo que tiene todos los derechos de El Galán.

A El Galán lo hemos visto en programas de canal 7 como ¡Qué buena tarde!

Édgar aceptó que hay conversaciones avanzadas para algunos nuevos proyectos, pero él lo está dejando todo a la voluntad de Dios.

Sobre la televisión y la posibilidad de verlo en otro canal, el 7, por ejemplo, donde se le ha visto muy cercano últimamente, dijo: “La tele es algo que en realidad los que hemos estado ahí, sabemos que es bonito, que es como un vicio y, aparte de eso, siempre he dicho que el don que Dios me dio fue con un propósito que Dios tenía conmigo, de hacer feliz a mucha gente; entonces, si Dios quiere que siga haciendo feliz a más personas, Él es el que dirá”.

Mientras espera los designios de Dios está viviendo de sus negocios, uno de ellos relacionado con vallas publicitarias, y dedicándole mucho tiempo a sus mellizas Mariangel y Maripaz, quienes ya tienen añito y medio.

