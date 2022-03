El Galán cumple una semana de ser papá: “Me da miedo alzarlas”

Édgar Cartín Édgar Cartín apenas se está animando a alzar a sus bebés. Cortesía.

Para que le tomaran una foto con sus dos bebitas, Édgar Cartín tuvo tomar aire, concentrarse y quitarse el miedo que le da alzar a sus pequeñas, pues asegura no las puede ni tocar del susto.

Hace una semana el actor y su pareja, Daniela Masís, le dieron la bienvenida a sus bellísimas mellizas Mariángel y Maripaz, quienes desde el jueves anterior los tienen suspirando.

El brumoso cuenta que en tan poco tiempo ya siente que la vida le cambió por completo, pues no come, duerme poco y siempre anda pensando que sus retoñitos estén de la mejor manera. Eso sí, de lejitos.

“Ya como que uno va asimilando el asunto, al principio como que no podía creerlo, es un proceso, porque cuando están en el vientre uno decía que hasta no ver no creer y ahora que veo las sillas en el carro, entro a la casa y al cuarto y ahí están, es increíble”, dijo.

“Casi no las alzo, de hecho lo hice para la foto, pero hasta terminé con dolor de brazo por lo tieso que me pongo del miedo que me da, porque yo no me animo a alzarlas. Me decía Daniela que pusiera una cara relajada, pero yo le contesté que cómo quería si no podía ni sonreír”, agregó.

De momento tampoco se ha animado a cambiarlas ni a bañarlas, pero sabe que en algún momento le tocará.

“No me animo a alzarlas, menos a cambiarlas, no puedo, no puedo. Me da mucho miedo, no las puedo oír llorando porque ya me preocupo. Cuesta, pero gracias a Dios ahí vamos, la doña está mejor, los primeros días tuvo dolor y cansancio, pero de verdad que las mujeres desarrollan un instinto increíble, es extraordinario, no sé cómo hace y yo lo que hago es apoyar en lo que pueda”, señaló.

Por suerte para la pareja, han tenido mucha ayuda tanto de la mamá de Daniela como de una cuñada que es enfermera, así como de algunos familiares de El Galán.

Según Cartín, el proceso ha sido muy lindo porque en tan sola una semana ya van viendo algunas características físicas y de personalidad que tienen las mellizas.

“Después de una cita que tuvimos este miércoles venimos muy contentos porque una de ellas había perdido peso y ya lo recuperó y más bien ya le está pasando a la otra, pero las dos van muy bien. A una semana ya uno va viendo las personalidades, hay una que es más bravilla (Mariángel) que la otra, usted la ve y hace modillos como si estuviera enojada y se despierta y no quiere estar en la cama”, dijo.

Cartín dice que su pareja sí logra identificar cuál es cuál aunque a él todavía le cuesta.

“Yo las veo iguales y lo que hago es identificarlas por el modillo que hace Mariángel, esa carilla de brava me ayuda”, agregó.

Édgar Cartín Mariángel es la hija mayor de Édgar Cartín, nació tres minutos antes que Maripaz. Cortesía.

Brumositas.

Aunque él ha sufrido mucho con su equipo, Édgar asegura que desde que nacieron dejó muy claro que sus pequeñas serán aficionadas a Cartaguito, al menos hasta que ella puedan escoger.

“Uno es masoquista, pero sí ya sueño con eso, en el hospital vacilábamos de que son cédula tres y cartagas hasta de equipo, apenas estén más grandecitas les pongo la camiseta, después que ellas decidan, pero de momento serán cartagas”, dijo entre risas.

Por aquello de que el equipo quiera botarse, todavía no ha comprado ni le han regalado las camisetas del Cartaginés, así que está abierta esa oportunidad.

Lo que sí están deseando es mandar a hacerles unos juegos con ropa de fatiga y hacer una sesión de fotos familiar en la montaña, en compañía del carro 4x4 en el que siempre andan paseando.

El Galán comentó que agradece mucho los comentarios y buenos deseos que han recibido en redes sociales, tanto de gente conocida como de los que no.

“Ha sido muy lindo, la verdad es que todo mundo se ha portado excelente, nos hemos sentido muy queridos”, agregó el feliz tata.