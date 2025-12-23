Alajuelense confirma la salida de Diego Campos apenas días después de ser campeón

La fiesta por el título 31 aún no termina, pero en Alajuelense ya se tomó una decisión que generó sorpresa.

Apenas tres días después de coronarse campeón nacional, el club rojinegro confirmó la salida de una de sus figuras más queridas: Diego Campos.

Se va como agente libre

Campos queda fuera de Alajuelense en condición de agente libre, una situación que le abre la puerta para negociar con cualquier club.

Diego Campos ya no defenderá los colores de Alajuelense. (Fanny Tayver Marín)

Aunque fue uno de los jugadores más reconocidos del plantel rojinegro, con el paso del torneo fue perdiendo protagonismo dentro del equipo.

Ahora, Campos deberá valorar las opciones que se presenten para definir su futuro deportivo en los próximos días.

Mensaje de despedida del club

Alajuelense confirmó la salida del jugador mediante un mensaje en el que destacó su paso por la institución:

“Gracias por defender estos colores con compromiso, entrega y profesionalismo. Tu paso por Liga Deportiva Alajuelense deja huella dentro y fuera de la cancha. Muchos éxitos campeón”.

Experiencia internacional en su carrera

Antes de llegar a Alajuelense en 2024, Diego Campos tuvo experiencia internacional. El futbolista militó en la MLS, además de jugar en el FK Jerv de Noruega y en el Degerfors de Suecia.