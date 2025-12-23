Alajuelense celebra otro logro tras el título 31 gracias a un reconocimiento a Washington Ortega

Alajuelense alcanzó el título 31 el pasado sábado 20 de diciembre y la celebración se ha extendido más allá del terreno de juego.

A los festejos en el estadio Morera Soto y en las calles se sumó la popularidad del tema “Liga Campeón”, que se posicionó entre las canciones más escuchadas en Spotify en el país.

Reconocimiento individual para el arquero rojinegro

A este ambiente de celebración se añadió un nuevo reconocimiento de Sofascore, plataforma especializada en análisis estadístico y rendimiento futbolístico, para Washington Ortega, quien fue destacado por su desempeño bajo los tres palos.

Alajuelense sumó un nuevo motivo de festejo luego del análisis estadístico de Sofascore. (JOHN DURAN/John Durán)

El guardameta lideró en la categoría de vallas invictas, con una calificación de 25 en 43 partidos disputados, consolidando su aporte al éxito del equipo.

Washington Ortega celebró el título 31 con Alajuelense tras una temporada destacada. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Reconocimientos para porteros costarricenses

En la prestigiosa lista también aparecieron los nombres de los costarricenses Keylor Navas, de Pumas, y Adonis Pineda, de Puntarenas, como los mejores porteros de Latinoamérica.

Washington Ortega apareció de primero en la categoría de Más vallas invictas en LATAM. (Sofascore)