Manfred Ugalde destaca en ranking junto a Lionel Messi y James Rodríguez

Manfred Ugalde destacó en un prestigioso listado que reúne a figuras del fútbol latinoamericano

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Manfred Ugalde fue incluido en la lista de los 20 mejores jugadores de selecciones latinoamericanas durante 2025, un reconocimiento que resalta su rendimiento individual.

Ranking elaborado por Sofascore

El listado fue confeccionado por Sofascore, plataforma especializada en análisis estadístico y desempeño futbolístico.

En el primer lugar aparece Lionel Messi, seguido por figuras como James Rodríguez. También integran el ranking jugadores de distintas selecciones del continente como Peter González, Piero Hincapié, Amir Murillo, Pedro Bravo, Bruno Guimaraes, entre otros.

Manfred Ugalde anotó su primer gol con el Twente de Holanda. Twitter.
Manfred Ugalde fue evaluado entre los mejores jugadores latinoamericanos del año.

Rendimiento individual destacado

Aunque la Selección de Costa Rica no logró clasificar al Mundial 2026 y tuvo un desempeño colectivo irregular, el aporte individual de Ugalde fue suficiente para posicionarlo entre los mejores evaluados.

El delantero se ubicó en la novena posición del ranking tras disputar 11 partidos con la Tricolor y registrar una calificación promedio de 7.43, de acuerdo con la evaluación estadística.

El ranking incluye a figuras como Lionel Messi y James Rodríguez.
Presente en el fútbol europeo

El exjugador del Saprissa y actual delantero del Spartak Moscú atraviesa una etapa sólida en el fútbol europeo, donde ha logrado continuidad y reconocimiento gracias a su rendimiento ofensivo.

Su inclusión en este ranking confirma el impacto de su trabajo tanto a nivel de clubes como en selecciones nacionales.

