El 2025 fue un año marcado por los fracasos para Saprissa

El año está por acabarse en el calendario, pero ya en lo futbolístico finalizó con un gran fracaso para un Saprissa que no vio la luz en todo el 2025, ya que se llevó golpes por todo lado a nivel deportivo.

Perder la final ante Alajuelense fue la “cereza en el pastel” para un calendario sin un solo título y, encima sin poder ganarle a su eterno rival, que acabó cortando una sequía de trofeos frente a ellos, para terminar el año de la peor forma posible.

Alajuelense no perdió ante Saprissa en todo el 2025 (JOHN DURAN/John Durán)

El Monstruo no pudo ganar el Clausura 2025, en el que también quedó eliminado a manos de Alajuelense. Además, en la Copa de Campeones de la Concacaf del 2025, quedó fuera en la primera ronda a manos del Vancouver tras haber ganado la ida 2-1 en la Cueva y caer en Canadá 2-0.

Los morados quedaron eliminados desde el 2024 del Torneo de Copa que finalizó en marzo del presente año con Alajuelense levantando ese título, por lo que a la Recopa no pudieron acceder, y la Supercopa la ganó Herediano automáticamente al ser el campeón de los dos torneos que daban el boleto a disputar ese juego.

Para el actual semestre, Saprissa no pudo ni siquiera pasar de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, luego de que Motagua y Cartaginés le superaran en la tabla, por lo que de paso también se quedó sin opciones de ir a la Copa de Campeones de la Concacaf del 2026, para terminar el suplicio este pasado fin de semana siendo enterrado por su máximo rival en la final del Apertura 2025.

Para colmo, los morados no pudieron ganar un solo clásico a lo largo del 2025, ya que sumaron cuatro empates ante los rojinegros en este año y la misma cantidad de derrotas, para tener en total ocho clásicos sin imponerse a la Liga actualmente.

Benjamín Mayorga critica los fichajes de Saprissa

Benjamín Mayorga, exjugador morado, habló con La Teja para referirse a lo que fue un 2025 de pesadilla para el saprissismo.

“Eso no lo digo yo, lo dice todo el mundo, fue un año difícil. Desde el inicio, Saprissa no empezó tan bien como siempre nosotros queremos, también con el dinero, pues si usted tiene dinero, no puede hacer contrataciones. Yo realmente no sé qué pasó con Juan Carlos Rojas, para que no tuviera un buen contexto económico para hacer buenas contrataciones. Eso hace que a Saprissa, de una u otra manera, le costara muchísimo, sobre todo en el último cuarto de cancha, los delanteros. Además, al traer un delantero extranjero, tiene que ser tres veces mejor que el nacional, entonces no sé quién los recomendó”, dijo.

Mayorga enfatizó mucho en el tema de fichajes en el equipo, asegurando que fueron muy malos, siendo esto algo clave en el año tan flojo del Monstruo.

Saprissa no ganó ningún título en el año. (JOHN DURAN/John Durán)

“Las contrataciones muy malas, pero malas; hay veces, tengo entendido, que hay representantes que están presionando, y no sé quién se deja porque hacen malas contrataciones. Tras de que algunos jugadores no son tan buenos, los contratan por mucho tiempo y para echarlos hay que llegar a un arreglo económico. Además, Saprissa ha fallado económicamente porque vende un jugador, pero es un préstamo, entonces el jugador se lesiona y vuelve a Saprissa. Servimos de plataforma a un montón de jugadores y sus representantes sin ganar lo que se debería ganar”, aseguró.

Benjamín asegura que como morado ve cosas que está haciendo Alajuelense con el CAR y demás para ser los mejores en la actualidad.

“Aunque duela, ellos son los mejores en estos momentos, pero ¿cómo recuperamos ser los mejores? Trabajando en conjunto, con amor, e ir adelante, porque yo, que vivo en Alajuela, me doy cuenta de muchas cosas buenas que hace el CAR. Me doy cuenta más de lo que están haciendo, y aunque uno lo ve de largo, juepuchica, esta gente va con todo, están invirtiendo”, acotó.

Alajuelense es el actual campeón nacional, de Centroamérica, de la Recopa y torneo de Copa (JOHN DURAN/John Durán)

Estadígrafo habla sobre los resultados de Saprissa en el presente año y los últimos tiempos

También hablamos con Carlos Retana Quirós, de “Los Numeritos Hablan”, para conocer sobre las rachas negativas morados en el último tiempo.

“Ha sido un año malo para Saprissa, uno de los peores, un año malo a nivel de títulos; ya son tres torneos sin lograr el objetivo... El invierno 2010, en que Saprissa ni siquiera clasificó a la siguiente ronda, fue de los peores del último tiempo también”, comentó.

Sobre la supremacía manuda actualmente en clásicos, el estadígrafo comentó sobre la peor racha de los tibaseños ante su eterno rival.

“La máxima racha fueron 13 clásicos de Saprissa sin ganarle a la Liga. Recuerdo que con Jorge Luis Pinto en esos momentos, que nunca perdió con Saprissa a inicios de los 2000, que estuvo Farinha también”, comentó.

Retana recordó que la mayor racha de los morados sin cetros en el último tiempo fueron los cuatro años entre el 2010 y el 2014, cuando llegaron a la estrella 30.