Esposa de Kevin Chamorro lanza un dardo a la afición de Saprissa que cae de rebote en Esteban Alvarado

Esposa de Kevin Chamorro dejó un mensaje en sus redes sociales apuntando a la afición del Saprissa y con una indirecta a Esteban Alvarado

Por Eduardo Rodríguez

La esposa de Kevin Chamorro, Ashley Arguedas, dejó un mensaje hablando del exportero morado que se podría interpretar como una indirecta tras la actuación de Esteban Alvarado en la final perdida ante Alajuelense.

Partido de la Final del Torneo de Apertura 2025 disputado por Liga Deportiva Alajuelense el Deportivo Saprissa
Esteban Alvarado fue uno de los jugadores más cuestionados por la afición morada (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Muchas veces te silbaron, corearon el nombre de Alvarado muchas veces estando en cancha, pero siempre que el equipo te necesitó, levantaste la mano y saliste a defender el marco morado como ninguno. Te fuiste como tetracampeón y muchos cuestionaron tu rendimiento; hoy el marco morado te extraña”, publicó en una historia de Instagram.

Esposa de Kevin Chamorro dejó un picante mensaje en sus redes sociales tras la derrota de Saprissa en el final
Esposa de Kevin Chamorro dejó un picante mensaje en sus redes sociales tras la derrota de Saprissa en el final (Instagram Ashley Arguedas/Instagram Ashley Arguedas)

Esteban Alvarado fue muy cuestionado por su rendimiento a lo largo del torneo, siendo un claro villano en el segundo gol de la Liga en la ida de la final en Tibás, y en la vuelta también recibió críticas por su rendimiento en dos de los tres tantos erizos.

