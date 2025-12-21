Ronaldo Cisneros pasó de los cuestionamientos a ser el goleador que tanto necesitaba Alajuelense

Ronaldo Cisneros llegó a Liga Deportiva Alajuelense como un jugador que había tenido un pasado discreto por la Liga MX, y como al inicio le costó encontrar el gol, muchos cuestionaron su capacidad.

El ariete mexicano logró cambiar esas críticas por elogios y ser un jugador fundamental en la obtención del campeonato número 31 del club y también en la Copa Centroamericana, con goles en ambas finales, además de marcar en las semifinales contra Liberia.

Ronaldo Cisneros fue figura en los títulos de Alajuelense en el semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tras finalizar el juego, Cisneros habló de lo que significa este título para él luego de llegar al club en esta campaña.

“Muy contento y agradecido de vivir este momento con mis compañeros, con la afición y sobre todo con mi familia, que pudieron venir desde México”, aseguró el goleador rojinegro.

Sobre ese cariño del aficionado de la Liga, Ronaldo se mostró muy contento y agradecido por cómo lo han tratado y apoyado.

“Obviamente que muy agradecido con la afición; desde el primer día siempre quisieron lo mejor para mí, me exigieron desde que llegué y bueno, eso me dio fortaleza para que podamos estar celebrando”, afirmó el delantero mexicano.

Ronaldo fue clave en la Copa Centroamericana cuando marcó en la ida de la final ante Xelajú el tanto de la igualdad en el Alejandro Morera Soto, para luego también anotar en Guatemala en la noche del tricampeonato liguista a nivel internacional.

Alajuelense se impuso 3-1 al Saprissa en la final con un gol de Ronaldo Cisneros. (JOHN DURAN/John Durán)

En el encuentro de vuelta de la final ante Saprissa, fue Cisneros el encargado de abrir la cuenta con el primer tanto de la noche, tras un remate de cabeza luego de una asistencia de Ronald Matarrita.

El atacante erizo terminó la campaña con siete goles por el campeonato nacional y dos en Copa Centroamericana; sin embargo, el azteca se incorporó a la institución con el torneo ya empezado, sin haber jugado por la Centroamericana en la fase de grupos, y en el torneo local debutó en el clásico disputado en el Ricardo Saprissa, con triunfo manudo por la jornada cinco, el 30 de agosto, luego de entrar de variante en la etapa complementaria.

El liguista anotó su primer gol hasta el 26 de setiembre ante Puntarenas, luego de que Joel Campbell le cediera un penal. Ese fue el punto de inflexión para él, porque después de eso se convirtió en el goleador del equipo de Óscar Ramírez.