Figura histórica del Saprissa se dejó ver con camisa de Alajuelense en plena celebración del título

Michael Barrantes fue visto en plena celebración de Alajuelense con la camisa rojinegra

Por Eduardo Rodríguez

Un ídolo del Saprissa como lo fue Michael Barrantes se pudo ver en plena celebración del título de Alajuelense con la camisa de los rojinegros.

Barrantes tuvo un paso en Alajuela, siendo campeón de la Copa Centroamericana y de Copa con los manudos; sin embargo, su identidad siempre ha sido con el Monstruo, del cual, incluso, se ha declarado aficionado.

Michael Barrantes con la camisa de Alajuelense en plena celebración del título de los manudos
Michael Barrantes con la camisa de Alajuelense en plena celebración del título de los manudos (Sylvia Núñez/Sylvia Núñez)

Michael es parte de las ligas menores de los manudos en la actualidad, por lo que estaba en el estadio bien identificado con la camisa del primer equipo de la Liga.

Michael Barrantes se pudo ver con la camisa de Alajuelense en la final ante Saprissa (Jose Cordero)

Alajuelense venció 3-1 al Saprissa y, con global de 5-3, se adjudicó la copa 31 en su historia.

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

