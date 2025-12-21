Figura histórica del Saprissa se dejó ver con camisa de Alajuelense en plena celebración del título

Un ídolo del Saprissa como lo fue Michael Barrantes se pudo ver en plena celebración del título de Alajuelense con la camisa de los rojinegros.
Barrantes tuvo un paso en Alajuela, siendo campeón de la Copa Centroamericana y de Copa con los manudos; sin embargo, su identidad siempre ha sido con el Monstruo, del cual, incluso, se ha declarado aficionado.
Michael es parte de las ligas menores de los manudos en la actualidad, por lo que estaba en el estadio bien identificado con la camisa del primer equipo de la Liga.
Alajuelense venció 3-1 al Saprissa y, con global de 5-3, se adjudicó la copa 31 en su historia.