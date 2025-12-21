Deportes

Joseph Joseph relata lo que significa esta copa 31 de Alajuelense

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, no pudo ocultar su alegría tras conseguir el ansiado título 31 con Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Joseph Joseph por fin logró la ansiada copa nacional con Alajuelense tras vencer 3-1 en el duelo de vuelta sobre Saprissa en la final.

Luego de acabar el encuentro, FUTV pudo hablar con el jerarca erizo para saber sus primeras emociones luego de lograr la tan deseada copa 31 para el liguismo.

“Sin palabras, la verdad, superfeliz, la verdad, ni sé qué decir, estoy demasiado feliz, muchas gracias a todos”, expresó Joseph Joseph.

Joseph Joseph tiene muy claro cuál es el principal reto de Liga Deportiva Alajuelense en este semestre.
Joseph Joseph logró su primer título como campeón de Alajuelense siendo presidente. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Sobre cómo vivió el juego. “Muy intenso, la verdad, cuando íbamos 1-0 pensé que íbamos por más, pero nos empataron; eso fue como un balde de agua fría, pero un segundo tiempo perfecto y bueno, campeones, muchas gracias a todos”.

LEA MÁS: Afición de Saprissa explota contra Esteban Alvarado tras perder final contra Alajuelense

Joseph Joseph logra su primer título de campeón nacional como presidente del club rojinegro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Joseph JosephAlajuelenseLDASaprissa
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.