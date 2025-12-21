Joseph Joseph relata lo que significa esta copa 31 de Alajuelense

Joseph Joseph por fin logró la ansiada copa nacional con Alajuelense tras vencer 3-1 en el duelo de vuelta sobre Saprissa en la final.

Luego de acabar el encuentro, FUTV pudo hablar con el jerarca erizo para saber sus primeras emociones luego de lograr la tan deseada copa 31 para el liguismo.

“Sin palabras, la verdad, superfeliz, la verdad, ni sé qué decir, estoy demasiado feliz, muchas gracias a todos”, expresó Joseph Joseph.

Joseph Joseph logró su primer título como campeón de Alajuelense siendo presidente. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Sobre cómo vivió el juego. “Muy intenso, la verdad, cuando íbamos 1-0 pensé que íbamos por más, pero nos empataron; eso fue como un balde de agua fría, pero un segundo tiempo perfecto y bueno, campeones, muchas gracias a todos”.

Joseph Joseph logra su primer título de campeón nacional como presidente del club rojinegro.