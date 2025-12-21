Deportes

Anthony “Pikachu” Hernández tuvo su revancha para sentenciar la copa 31 de Alajuelense

Antony Hernández fue el autor del tercer gol de la noche para sentenciar el título 31 de Alajuelense sobre Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

Luego de la última acción que se perdió Anthony Hernández ante Esteban Alvarado en el duelo de ida de la final, a Pikachu se le vio visiblemente triste tras no poder concretar lo que hubiese significado el triunfo de Alajuelense en el clásico del primer compromiso de esta serie definitiva.

En el duelo de vuelta de la final, Hernández tuvo su revancha, marcando el triunfo de la sentencia con el tercero para llenar de júbilo a la mitad del país con el gol que significó el jaque mate a los tibaseños.

Corría el minuto 83 del juego y, con el partido 2-1, la moneda seguía en el aire; sin embargo, Anthony tuvo la capacidad de hacer un remate de media distancia colocado al poste largo de Esteban Alvarado y poner el tanto que liquidó al Monstruo y le devolvió la gloria al liguismo.

“La gloria y la honra es para Dios; esta afición se lo merece. Trabajamos humildemente; gracias a Dios se dio; nada más festejar y darle la honra a Dios, que siempre ha estado con nosotros”, dijo en los micrófonos de FUTV luego del encuentro y en plena invasión de cancha por parte de toda la afición rojinegra sobre la gramilla del reducto erizo.

“Dedicado a toda mi familia y a toda esta afición que siempre ha estado con nosotros”, aseguró Pikachu.

Anthony fue el verdugo de los morados en el clásico disputado en el Ricardo Saprissa con el que la Liga ganó 0-1 en Tibás, y con lo que acabó con una racha sin triunfos en ese estadio desde el 2021, y ahora también se encargó de ser el que le puso la cereza al pastel a una noche mágica en el Alejandro Morera Soto.

