Washington Ortega lloró desconsolado tras perderse la final por lesión

Washington Ortega mostró toda su tristeza y dolor tras caerse, de último minuto, de la alineación titular de Alajuelense ante Saprissa.

Detrás del arco que defiende, Bayron Mora, en el inicio del compromiso, se pudo apreciar a Ortega visiblemente afectado en medio de gritos de la afición para darle apoyo a Ortega.

Washington Ortega se observó muy afectado tras perderse la final de vuelta ante Saprissa. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

El portero uruguayo se lesionó ante Sporting en las últimas fechas de la temporada regular, y pese a volver en la ida de la final en el Ricardo Saprissa, no pudo ocultar su tristeza tras perderse este juego definitivo por la lesión.

El guardameta manudo tampoco pudo ser de la partida en la final de la Copa Centroamericana ante Xelajú cuando la Liga se coronó tricampeón.