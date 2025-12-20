Liga de Ascenso definió a sus finalistas con una gran sorpresa de por medio

La Liga de Ascenso entra en su recta final y este sábado quedaron definidos los dos equipos que disputarán la final del torneo Apertura 2025, una serie que dejará a su ganador a un paso de la Primera División.

Inter San Carlos y Cofutpa Palmares serán los protagonistas de la serie por el título, cuyo campeón quedará sembrado en la gran final del ascenso, en la que enfrentará al monarca del Clausura 2026.

Inter San Carlos selló temprano su boleto

Inter San Carlos, es uno de los favoritos de la Segunda División y está en la final del Apertura 2025. (Inter San Carlos/Inter San Carlos)

Los sancarleños aseguraron su clasificación desde el pasado 7 de diciembre, cuando liquidaron con autoridad a Quepos Cambute con un contundente 3-0 en el marcador global, resultado que los reafirma como uno de los grandes favoritos al título.

El equipo norteño tuvo que esperar casi quince días para conocer a su rival, debido a una apelación presentada por el club Cariari, la cual retrasó la definición de las semifinales.

Palmares superó la mesa… y también la cancha

La Fedefútbol falló a favor de Cariari para que ingresara a las semifinales, pero lo que se sostuvo en los escritorios no se pudo respaldar en la cancha.

Los palmareños se impusieron 1-0 en el partido de ida, disputado en el cantón manudo, y este sábado cerraron la serie con un triunfo 2-1 como visitantes, sellando el boleto a la final.

Palmarés clasificó a la final de la Liga de Ascenso. (Facebook Liacse/Facebook Liacse)

Una serie intensa que se resolvió al final

La serie fue altamente disputada. Cariari abrió el marcador apenas al minuto 4 con un tanto de David Paniagua, anotación que igualó el global y encendió la ilusión local.

Sin embargo, Cofutpa Palmares reaccionó en el cierre: Alejandro Moreira marcó al 78’ y Erick Ocoró sentenció al 87’, goles que inclinaron definitivamente la balanza.

Palmares sigue sorprendiendo en la fase final

El conjunto palmareño se ha convertido en la gran revelación de la segunda fase. En cuartos de final ya había dado el golpe al eliminar a Escorpiones de Belén, uno de los máximos candidatos, y ahora confirmó su gran momento al meterse en la final.

La Liga de Ascenso ya tiene a sus finalistas y el camino hacia la Primera División está más cerca que nunca.