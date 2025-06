Yosimar Arias toma las riendas del Inter de San Carlos tras vivir días de pesadilla en Bolivia

Yosimar Arias vivió una montaña rusa en Bolivia con el Blooming. El exjugador tico, ahora gerente deportivo del Inter de San Carlos, contó que el “tema país” en Bolivia lo obligó a tomar decisiones difíciles.

Yosimar Arias pasó días complicados en el Blooming, pero se fue en buenos términos. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Me tocaba hacer fila cinco o seis horas y dormir en el carro para echar gasolina. Es un país hermoso, me encantó, pero toda esa situación perjudica a los clubes”, confesó.

Aunque el presidente del Blooming (Sebastián Peña) le rogaba que no se fuera, la situación económica lo empujó a emprender la vuelta a casa.

“Me gané el cariño de muchas personas, pero uno trabaja para recibir su salario, y no ha sido posible. Me debían algunos meses, pero no voy a meter una demanda. No me interesa”, aseguró.

Ahora, Yosimar vuelve al país para asumir un reto que lo ilusiona: ser el gerente deportivo del Inter de San Carlos. “Es un gran proyecto, el presidente (Geovany Paniagua) es serio y se quiere hacer bien las cosas”, comentó.

Desde ya piensa en mejoras para el estadio y la cancha. “Voy a hablar con el presidente y el profe. Se necesita mejorar la gradería y ver si la cancha será natural o sintética”, dijo.

Alexander Vargas ya estuvo con Yosimar Arias en la ADG. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Arias ve similitudes entre San Carlos y Nicoya: gente humilde y apasionada por el fútbol. “Queremos darle una alegría al pueblo y una oportunidad a los jóvenes de la zona”, cerró.

Recordemos que el Inter estuvo en la final del Clausura del 2025 en la Liga de Ascenso, pero perdió ante Consultants. Al final, el ascendido fue Guadalupe, campeón Apertura 2025.