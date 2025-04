Yosimar Arias reconoce la lucha que vive contra el licor y revela promesa que le hizo a Dios

Yosimar Arias fue sincero sobre su padecimiento. (Rafael Pacheco Granados)

Yosimar Arias, exjugador y extécnico de Guanacasteca, abrió su corazón este martes en una entrevista con Tigo Sports, donde habló con sinceridad sobre su lucha con el licor y una promesa que ha logrado cumplir.

El exjugador abordó un tema complejo porque además, lleva años cargando sobre sus hombros, el tema del alcoholismo.

“Yo le he pedido a Dios dejar de tomar, en algunas ocasiones, no es que sea alcohólico, como han dicho algunas personas, he querido eliminarlo al cien por ciento y no he podido”, reconoció Arias.

Yosimar Arias, guanacasteca, adg (ADG/ADG)

LEA MÁS: Yosimar Arias revela si tiene o no culpa en que la ADG no pudiera empezar el torneo

Yosimar Arias cuando, como técnico de Guanacasteca, enfrentó a Herediano. (Archivo/Archivo )

Seguido dijo que sí ha cumplido una promesa que le hizo a Dios.

“También le prometí a Dios, muchos años atrás, de que nunca más iba a volver a mentir y eso sí lo he hecho. Tengo mas de diez, once años de no decir una sola mentira a nadie, todo lo que tengo que decir lo digo de frente”, manifestó.

Arias en estos momentos, no se ha vinculado con otro club.