Mientras pelea por el título, Alajuelense ya sufre su primera baja para el siguiente torneo

El campeonato actual aún no termina y Alajuelense ya tiene la primera baja de cara al siguiente semestre, pues el defensa Farbod Samadian deja el equipo.

Puntarenas hizo oficial la llegada del jugador a préstamo para el torneo de Clausura 2026.

Puntarenas hizo oficial el refuerzo de Farbod Samadian (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

El joven defensa ha tenido poca participación con el equipo manudo desde su llegada del Cartaginés y ahora pone rumbo a la institución naranja para reforzar la zona defensiva del Puerto.

Samadian tiene apenas 20 años y ya fue presentado de manera oficial por el conjunto chuchequero por medio de una publicación en redes sociales y hasta un video en los diversos canales de comunicación del equipo.