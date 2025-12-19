Deportes

Mientras pelea por el título, Alajuelense ya sufre su primera baja para el siguiente torneo

Equipo de primera división anunció la incorporación del jugador de Alajuelense

Por Eduardo Rodríguez

El campeonato actual aún no termina y Alajuelense ya tiene la primera baja de cara al siguiente semestre, pues el defensa Farbod Samadian deja el equipo.

Puntarenas hizo oficial la llegada del jugador a préstamo para el torneo de Clausura 2026.

Puntarenas hizo oficial el refuerzo de Farbod Samadian (Prensa Puntarenas/Prensa Puntarenas)

El joven defensa ha tenido poca participación con el equipo manudo desde su llegada del Cartaginés y ahora pone rumbo a la institución naranja para reforzar la zona defensiva del Puerto.

Samadian tiene apenas 20 años y ya fue presentado de manera oficial por el conjunto chuchequero por medio de una publicación en redes sociales y hasta un video en los diversos canales de comunicación del equipo.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

