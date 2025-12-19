Deportes

Tapón confiesa el único detalle negativo que vivió viendo a la Liga en Tibás

Tapón recordó su paso por el estadio Ricardo Saprissa como aficionado de Alajuelense y reveló que, aunque la experiencia fue mayormente positiva, hubo un único momento incómodo

Por Eduardo Rodríguez

Tapón contó su experiencia en el Ricardo Saprissa como aficionado de Alajuelense en la final, en la que en el programa El Picadito, expresó que fue muy agradable; no obstante, reveló un único pero.

“Agradecerle a toda la gente, la pasamos muy bien, la pasamos muy bonito y al final, por una experiencia curiosa, al final no puedo poner a todos en el mismo saco. Yo quiero agradecerle a toda la gente con la que estuve ahí alrededor; la pasamos bonito, vacilamos, me decían, yo les contestaba, pero siempre en un tema de cordialidad y lo pasamos muy bien. Los que quieran saber lo que pasó, ya subí contenido a mis redes sociales”, dijo Tapón.

Tapón fue a apoyar a Alajuelense al Ricardo Saprissa en la final de ida. (Jorge Navarro Trejos)

La experiencia que al parecer dejó un tanto incómodo a Tapón fue un insulto que recibió en media entrevista con Fanatikos, luego de terminar el encuentro con empate a dos, ya que en el momento en que el cantante hablaba en los micrófonos de dicho espacio, un morado se acercó y le soltó un insulto al que el manudo, con risas, al parecer de nervios, se pudo contener y no fue más allá.

Todo eso fue registrado en las cámaras de Fanatikos y también en el video de Youtube del cantante.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

