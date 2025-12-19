La inesperada respuesta que dio Vladimir Quesada a las palabras de Raúl Pinto

Vladimir Quesada, entrenador de Saprissa, sorprendió este viernes al referirse a las palabras de Raúl Pinto, vicepresidente de Alajuelense, quien aseguró que los erizos saldrán campeones este sábado en la serie ante el Monstruo.

Respeto y diplomacia ante las declaraciones rojinegras

Vladimir Quesada afirma que es en la cancha el sitio en el que se demostrará quién merece el título del Apertura 2025. (Mayela López/Mayela López)

Al técnico morado le consultaron sobre las palabras del dirigente, quien además aseguró que augura que su equipo puede montar una hegemonía en los próximos torneos. Ante la consulta, Vladimir se fue por su clásico estilo diplomático y más bien aprovechó para enviarle un saludo al empresario que asegura conocer bien.

“Le mandó un gran saludo a don Raúl, yo en este equipo he hecho de todo tanto que hasta iba a las reuniones de presidentes en las que estaba él, por lo que tengo un gran respeto por don Raúl.

“Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, si él tiene esa convicción, qué bien, tiene todo el derecho de expresarlo, yo no escuché y no tengo por qué referirme a esas cosas, nosotros hablamos en el campo y allí es donde demostraremos a qué vamos”, comentó.

Raúl Pinto aseguró que Alajuelense tiene todo para ganar el título este sábado.

Confianza morada para la visita al Morera Soto

Quesada aprovechó la conferencia de prensa de este viernes para sacar pecho en que no se hacen menos en la visita al Morera Soto de sábado, pese a que muchos les recalcan que es una cancha en la que no ganan desde hace dos años.

“A muchos nos gusta recordarnos el pasado reciente de cuánto tenemos de no ganarle a Alajuelense y especialmente en su campo, pero yo les recuerdo que en el Morera Soto hacemos buenos partidos y que a pesar de lo que pasó este miércoles, tenemos claro que la serie no se definía ahí sino el sábado.

“En el Morera, buscamos un muy buen resultado para nosotros, el cual es ganar, con mucha experiencia y juventud para ir a alargar esto a dos partidos más”, indicó.

La serie sigue abierta

El juego de ida en Tibás quedó 2-2, por lo que los morados deberán ganar para alargar a una gran final o llevar la serie a penales y sacarlo por esa vía.