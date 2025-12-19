¿Efecto Agustín Lleida? Raúl Pinto abrió un debate con sus declaraciones

Las dos figuras más pesadas en Alajuelense abrieron un debate, luego del juego de ida de la fase final del Apertura 2025.

El miércoles por la noche, después del empate 2-2 ante Saprissa, Raúl Pinto, vicepresidente del equipo rojinegro compartió con los medios de comunicación y la ilusión de tener cerca la ansiada copa 31 lo hizo abrirse y decir que para los liguistas se venían una seguidilla de títulos.

Pero el presidente Joseph Joseph invitó a los aficionados a tener un poco más de mesura y las declaraciones del vicepresidente fueron tomadas por algunos como desafortunadas, por lo que ha pasado con los leones en otras ocasiones, que tienen todo listo para ganar una copa, pero al final se quedan sin el título.

Para algunos, Pinto hizo las del exgerente deportivo liguista Agustín Lleida, cuando dijo que luego de que Alajuela ganara la 30, iba a conseguir cinco títulos más y desde diciembre del 2020, los erizos no alzan un título nacional.

Si la Liga gana el juego de vuelta de la fase final, que será el sábado a las 7 p.m. se proclama campeón nacional, pero si la “S” saca la tarea, llevará la serie a una gran final.

Raúl Pinto hizo un comentario que recordó a una emblemática frase de Agustín Lleida. Foto: Archivo. (GRACIELA SOLIS)

Las declaraciones de los dirigentes

En zona mixta, Pinto aseguró:

“Vamos con un empate, lo llevamos al estadio, Saprissa nos tuvo que empatar, el equipo remontó muy bien el 1-0 y metimos dos goles; respondimos bien, el equipo dijo ‘dejémoslo así’, lo llevamos a nuestro estadio y vamos a hacer la diferencia.

“La diferencia es Óscar (Ramírez) y el crecimiento del equipo, cuando regresé y me dijeron que estábamos en crisis, yo dije que se acabó la crisis: ganamos el torneo de Copa, la Copa Centroamericana, creo que nos quedan dos oportunidades más.

“Téngalo por seguro, que vamos por, lo menos, con tres títulos al hilo. Lo siento así porque volvimos a nuestra identidad y ya tenemos 8, 10, 12 jugadores, que van para arriba”, comentó.

La última vez que Alajuelense se dejó un título nacional fue en el torneo de Apertura del 2020. José Cordero. (Jose Cordero)

De inmediato, le dio la palabra a Joseph Joseph y el presidente se mostró menos impulsivo:

“Considero que el resultado es positivo, al ser un partido de visita, pudimos haber ganado, pero bueno, es el resultado que obtuvimos y ahora debemos hacer un muy buen partido en Alajuela”, afirmó.

¿Es la oportunidad más cercana de ganar el título?

“Estamos pensando en ganar el siguiente partido, no estoy pensando en cosas del pasado”, aseguró.

A Joseph le consultaron por las declaraciones de Raúl Pinto, quien dijo que se venían tres campeonatos seguidos y así contestó:

“No, hay que tener un poco de mesura, estamos enfocados en el partido del sábado”, destacó.

Comentario desafortunado

El aficionado liguista Isaac Guillén cree que las declaraciones de Pinto fueron muy desafortunadas y explicó por qué.

“Me parece que don Joseph sí piensa como la mayoría de liguistas, porque ya nos ha pasado que estamos muy bien en el torneo, llegamos muy bien a las fases finales y al final, todos saben lo que pasa.

“Sin embargo, creo que este año se le ve una cara diferente al equipo, porque en años anteriores la Liga no remontaba un 1-0 y menos en el Ricardo Saprissa. A don Raúl se lo comió la euforia y yo soy del pensamiento de Carlos Castro, hasta no tener la medalla en el cuello no celebro”, afirmó.

Saprissa y Alajuelense cerraron con empate 2-2 el juego de ida de la fase final. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez/Mayela López)

El periodista de Deportes Repretel Pablo Guzmán cree que a don Raúl le ganó la emoción y se dejó llevar por los sentimientos.

“Yo creo que don Raúl habló más desde del corazón y por el sentimiento que le embarga. No veo mal que lo haga como parte de la afición.

“Pero sí me parece correcto que el presidente del equipo diga la versión oficial un poco más mesurada”, añadió el comunicador ramonense.

Mensaje no es una amenaza

Le consultamos al periodista Nilsen Buján, quien ha trabajado con equipos de primera división, si este tipo de contradicciones podría darle armas al equipo rival, en este caso, Saprissa.

“Estamos hablando de Raúl Pinto, que ya pasó por ahí, tiene más experiencia, ya ha trabajado con Óscar Ramírez y conoce el entorno y don Joseph tiene una personalidad más recatada, de análisis y me parece que no es tan impulsivo.

“Esto no debería influir en ninguno de los dos camerinos y menos en el caso de Alajuelense, que tiene un camerino más ordenado por Óscar. En el caso de la afición, cada quien se generará un criterio y analizará si el mensaje de Pinto fue prudente y están con él o creen que tuvo que hacer como don Joseph, ser más prudente”, expresó.