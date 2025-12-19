El sentido mensaje de Óscar Duarte tras conocerse su lesión: “El dolor es real, pero también lo es mi fe”

El defensor Óscar Duarte estará fuera de la cancha por varios meses, luego de conocerse el diagnóstico de la lesión que sufrió el miércoles, en el juego ante Alajuelense.

Duarte entró como titular en el partido contra los rojinegros, pero salió de la cancha al minuto 18. Lo tuvieron que trasladar en camilla y su reacción hacía ver que lo del jugador era algo muy delicado.

Este jueves por la tarde, el Deportivo Saprissa confirmó la lesión del futbolista:

LEA MÁS: Saprissa da las noticias que tanto temía con Óscar Duarte

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha”, informó el club.

Óscar Duarte no jugará durante varios meses del 2026, debido a una grave lesión en su pierna derecha. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El mensaje de Óscar Duarte

A través de sus redes sociales, el defensor expresó:

“Hoy me enfrento a uno de los mayores desafíos de mi carrera. El dolor es real, pero también lo es mi fe.

“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amigos y seguidores. Con fe y determinación, sé que esta prueba pasará y saldré más fuerte”.