El sentido mensaje de Óscar Duarte tras conocerse su lesión: “El dolor es real, pero también lo es mi fe”

El jugador Óscar Duarte entró como titular en el partido contra los rojinegros, pero salió de la cancha al minuto 18

Por Yenci Aguilar Arroyo

El defensor Óscar Duarte estará fuera de la cancha por varios meses, luego de conocerse el diagnóstico de la lesión que sufrió el miércoles, en el juego ante Alajuelense.

Duarte entró como titular en el partido contra los rojinegros, pero salió de la cancha al minuto 18. Lo tuvieron que trasladar en camilla y su reacción hacía ver que lo del jugador era algo muy delicado.

Este jueves por la tarde, el Deportivo Saprissa confirmó la lesión del futbolista:

“Tras completarse los estudios médicos pertinentes al jugador Óscar Duarte, se confirma la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha”, informó el club.

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Óscar Duarte no jugará durante varios meses del 2026, debido a una grave lesión en su pierna derecha. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

El mensaje de Óscar Duarte

A través de sus redes sociales, el defensor expresó:

“Hoy me enfrento a uno de los mayores desafíos de mi carrera. El dolor es real, pero también lo es mi fe.

“Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28.

“Agradezco el apoyo de mi familia, amigos y seguidores. Con fe y determinación, sé que esta prueba pasará y saldré más fuerte”.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

