De las críticas al golazo: Alejandro Bran levanta la mano con el Machillo como su principal aliado

Alejandro Bran, volante de Alajuelense, apareció en un momento trascendental para el club y respondió con un gol que fue clave para el cuadro rojinegro.

El miércoles anterior, el jugador anotó el segundo tanto de los liguistas, aprovechando un error de Esteban Alvarado, que provocó que la Liga llevara la ventaja hasta el minuto 64, cuando Fidel Escobar empató el juego de ida de la fase final del Apertura 2025.

Luego del encuentro, el futbolista reconoció el papel que ha tenido el técnico Óscar Ramírez en su crecimiento dentro de la cancha.

“Tenemos que cerrar en casa, contra un gran rival, no estamos celebrando; nosotros vamos a implementar nuestra idea, nos toca descansar y ver qué quiere el profesor.

“Me ha ayudado con técnica, el golpeo, cómo posicionar el cuerpo de cierta manera. Es una persona que sabe mucho”, comentó.

Alejandro Bran (14) volante de Alajuelense reconoció que ha pasado días difíciles, pero poco a poco sale adelante. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

Poco a poco

Alejandro suma dos goles y 1.015 minutos en el presente torneo, un campeonato que no ha sido fácil para él.

“No han sido meses fáciles para mí, pero siempre me he levantado con la cabeza en alto, sabiendo que tengo calidad”, comentó el mediocampista.

Bran comentó cuánto le ilusiona el poder obtener el título nacional con los leones y profundizó en las enseñanzas que le ha dado el Macho.

“Es algo que anhelo, estoy ilusionado y deseo darle el título a la afición. Ahora hay que descansar y ver qué quiere el profesor.

Alejandro agradece a Óscar Ramírez por el crecimiento que ha tenido en el torneo. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

“Le doy gracias a Dios por los goles que me permiten aportar al equipo para estas fases y he levantado la mano; a pesar de todo, aquí estoy”, añadió.

El juego de vuelta de la fase final será este sábado, a las 7 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

El duelo de ida cerró con marcador 2-2. Si el partido en la Catedral termina con empate, habrá tiempos extra y penales, en caso de que sea necesario.