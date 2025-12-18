Exvolante de Alajuelense se pone a las órdenes de Wálter Centeno para sacar a San Carlos del descenso

La Asociación Deportiva San Carlos sigue incorporando jugadores a su planilla y un exfutbolista de Alajuelense se pone a las órdenes de Wálter Centeno, para sacar al equipo del descenso.

Este jueves, los toros anunciaron la llegada del volante ofensivo Kenneth Cerdas, como nuevo jugador de los toros para disputar el torneo de Clausura 2026.

El volante Kenneth Cerdas se convirtió en el nuevo refuerzo de San Carlos. Foto: prensa SC. (Foto: prensa SC./Foto: prensa SC.)

Los cambios en San Carlos

Así informó San Carlos la llegada de Cerdas:

“Cerdas llega procedente del Deportivo Malacateco de Guatemala. En el fútbol nacional ha militado anteriormente en equipos como Santos, Pérez Zeledón, Cartaginés, Grecia y Alajuelense, acumulando experiencia tanto a nivel nacional como internacional.

“El mediocampista ya se encuentra integrado al grupo de trabajo y realiza la pretemporada bajo la planificación del cuerpo técnico”, destacó el equipo norteño.

La llegada de Cerdas se unen a las de Jeikel Venegas, Jorman Aguilar y el regreso del mexicano Brian Martínez, quien ha sido goleador en el equipo sancarleño.