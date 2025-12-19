Wílmer López recordó la final “más importante de la historia” en la que Alajuelense derrotó al Saprissa

Alajuelense buscará este sábado levantar su ansiado título 31 como campeón nacional en un estadio Morera Soto a reventar, esperando el triunfo que los consagre ante su más grande archirrival, el Saprissa.

Un título pendiente con sabor especial en casa

El último título que los manudos alzaron en su casa ante el Monstruo fue la Liga Concacaf 2020, el cual se disputó en febrero del 2021 en un estadio vacío por las restricciones de la pandemia por el COVID-19.

Alajuelense quiere celebrar otro clásico como el ganó en octubre en el Morera Soto pero que les de el título esta vez. (JOHN DURAN/John Durán)

Aquel cetro, por las condiciones en las que se jugó, perdió un poco de sabor, muy diferente al anterior que se ganó en una final a estadio lleno, el de la Copa de Campeones de Concacaf del 2004, en la que los erizos derrotaron a la S. Fue una verdadera fiesta rojinegra.

LEA MÁS: ¿Efecto Agustín Lleida? Raúl Pinto abrió un debate con sus declaraciones

El recuerdo imborrable de la final del 2004

Uno de los integrantes de aquella inolvidable noche para los erizos es Wílmer López, quien fue una de las figuras en la victoria por 4-0 (5-1 en el global), en una noche que encerró muchas cosas.

“En esa serie en el partido de visita recuerdo que me tocó anotar el 1-1 y después en la vuelta acá, en nuestra casa, me tocó cerrar la cuenta con el cuarto gol, es un gran recuerdo para uno, una final internacional contra el archirrival, a estadio lleno y de la forma que ganamos”, dijo en declaraciones a La Teja.

El Pato no vacila al decir que aquel fue el clásico más importante de la historia por todo lo que había en juego.

“Tiene que serlo, ha sido el único partido en el que la Liga y Saprissa se han enfrentado en una final de Concacaf, del área, en el torneo que estaban los equipos mexicanos, de la MLS, es la única vez que se ha dado y quién sabe si vuelva a pasar”.

LEA MÁS: De las críticas al golazo: Alejandro Bran levanta la mano con el Machillo como su principal aliado

Wílmer López recordó el título de Concacaf que Alajuelense le ganó a Saprissa en la final del 2004 en el estadio Morera Soto. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

“Se consiguió eliminando a mexicanos, gringos y llegar a la final ante tu archirrival y salir campeones, para mí es lo más grande de la historia y no solo porque la hayamos ganado, sino porque llegar a ese escenario tiene mucho valor también”, explicó.

Un partido que marcó a toda una afición

Aquel partido sigue siendo de los que más le hablan los aficionados manudos cuando se los encuentra en cualquier parte, otro punto que le vale para decir por qué fue tan importante.

Así como su generación ganó aquel cetro, López espera que la generación actual vuelva a las mieles del triunfo a nivel nacional y siga incluyendo títulos en el nuevo museo manudo.

Hace dos semanas y media, los erizos llevaron otro trofeo a la sala tras ganar el tricampeonato de la Copa Centroamericana. Al visitar el museo hace unas semanas, el Pato quiere ver muchas más copas en sus paredes.

“Uno entra acá y ve la historia de Liga Deportiva Alajuelense tras 106 años y ve que ha sido muy grande, muy buena, uno se siente muy bien de saber que uno ha formado parte de esta historia. Uno viene y ve trofeos como este de la Concacaf y eso nos llena de alegría, nostalgia y motivación, uno sale muy satisfecho y con ganas de que esto siga creciendo”, opinó.

LEA MÁS: Joseph Joseph contradice a Raúl Pinto y esto dice de la seguidilla de títulos

El mensaje del ídolo a la generación actual

El ídolo rojinegro envió un mensaje a los jugadores para que se motiven, valoren la historia del club y, así como ellos lo hicieron, puedan llevar más títulos.

Wílmer López suma decenas de títulos en Alajuelense. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Como jugador, el Pato alzó doce trofeos entre nacionales e internacionales y luego suma nueve como entrenador del equipo femenino a nivel local y tres de Uncaf.

“Ojalá vean los trofeos, la historia, se den cuenta de la institución que están representando, los colores que defienden, el escudo por el cual tienen que salir a dar lo mejor de cada uno”.

“No estoy diciendo que tienen que salir a ganar siempre, porque no siempre se va a ganar, pero que den lo mejor de cada uno porque están llevando en sus hombros una gran institución”.

“Yo sé que el jugador es consciente del lugar en el que está, de la obligación que tiene y esperemos que eso se transforme en campeonatos, que es lo que todos queremos, el apoyo es total para llegar a lo que queremos, que es ese campeonato”.