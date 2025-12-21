Deportes

Washington Ortega se cayó de la alineación de Alajuelense

Bayron Mora será el titular

Por Eduardo Rodríguez

Washington Ortega era el portero estelar en la final entre Alajuelense y Saprissa, pero una lesión en el calentamiento lo hizo caerse de la alineación.

Ortega se había lesionado ante Sporting y volvió para el juego contra Saprissa de la ida que acabó 2-2; sin embargo, en el calentamiento terminó con un resentimiento, por lo que Bayron Mora será el estelar para el duelo final.

Washington Ortega tuvo que dejar el partido entre Alajuelense y Sporting, por una molestia. Rafael Pacheco.
Washington Ortega se cae de la alineación para la final. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Mora ya sabe jugar finales tras haber sido campeón en la Copa Centroamericana contra el Xelajú, siendo figura en la tanda de los penales en la que la Liga se coronó como tricampeón del certamen internacional.

