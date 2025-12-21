Alajuelense y Saprissa saldrán con este once para el juego que puede significar la 31 para los manudos

Alajuelense y Saprissa se medirán este sábado a las 7 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, y desde las alineaciones dieron una muestra de su mentalidad para el juego que podría liquidar el Apertura 2025.

Los manudos van por la 31 con este once

Machillo Ramírez buscará ganar la 31 este śbado con Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

LEA MÁS: Alajuelense vs. Saprissa: Este es el marcador que pronostica la inteligencia artificial para el clásico de esta noche

Tras el empate a dos en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás, todo quedó para definirse en la Catedral, choque en el que los manudos podrían, con una victoria, alzar su título número 31.

Los rojinegros tiraron un once muy similar al del miércoles; Óscar “Machillo” Ramírez solo hizo un cambio tras incluir como titular a Rashir Parkins en lugar de Joel Campbell.

La Liga sale con Washington Ortega; Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Fernando Piñar, Ronald Matarrita; Celso Borges, Rashir Parkins, Alejandro Bran, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.

LEA MÁS: Jorge Luis Pinto le mandó un mensaje de apoyo a Alajuelense previo a la final ante Saprissa

Monstruo buscará dos partidos más con esta alineación

Vladimir Quesada buscará llegar a otra gran final en Saprissa. (Mayela López/Mayela López)

LEA MÁS: Alajuelense vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final del torneo este sábado?

Por su parte, en el caso del Monstruo, busca que el certamen se alargue a dos partidos más, ganar la segunda fase e ir a una gran final en la que ya podría alzar el título de campeón.

Vladimir Quesada decidió mantener al mismo equipo que jugó el miércoles en Tibás, solo que en esta ocasión Kenay Myrie jugará de titular como reemplazo del lesionado Óscar Duarte.

Los morados salen al campo con Esteban Alvarado; Kendall Waston, Kenay Myrie, Gerald Taylor, Joseph Mora; Sebastián Acuña, Fidel Escobar, Mariano Torres, Gerson Torres; Warren Madrigal y Orlando Sinclair.