Alajuelense vs. Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal ver la final del torneo este sábado?

La final de vuelta del torneo de Apertura se jugará este sábado en el estadio Alejandro Morera Soto, con la serie igualada tras el partido de ida

Por Hillary Chinchilla Marín

Este sábado se disputará la final de vuelta del torneo de Apertura en un intenso clásico nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Hora, sede y canal del partido

Saprissa vs LDA
El estadio Alejandro Morera Soto será la sede de la final de vuelta del Apertura. (Mayela Lopez/Mayela López)

El compromiso de vuelta se jugará a las 7 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. La transmisión en televisión será por FUTV. Aunque los encuentros nocturnos suelen disputarse a las 8 p. m., en esta ocasión el juego fue programado una hora antes.

La serie llega empatada 2 por 2, luego del vibrante partido que disputaron entre semana en el Ricardo Saprissa.

Lo que se juega Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta en el segundo partido de semifinal contra el Municipal Liberia, partido decisivo para el pase a la final.
Alajuelense buscará cerrar la serie en casa y levantar el título nacional. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los rojinegros serán locales y saben que con una victoria se dejan el campeonato nacional, ya que ganaron la fase regular del torneo de Apertura. Ese escenario le permitiría levantar la esperada estrella 31.

La Liga busca cortar una prolongada sequía, ya que en los últimos 13 años solo ha logrado un campeonato nacional, situación que lo mantiene actualmente con 10 títulos menos que su eterno rival.

La obligación de Saprissa

Saprissa llega con la necesidad de ganar para forzar una gran final y así extender el torneo a dos juegos más.

El clásico nacional será este sábado a las 7 de la noche, en un cierre de torneo que promete alta tensión y un estadio lleno.

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Saprissa necesita ganar para forzar una gran final. (JOHN DURAN/John Durán)

