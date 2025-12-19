Deportes

Vanessa Crespi, esposa de Óscar Duarte abrió su corazón para dedicarle un mensaje al jugador

El defensor del Saprissa Óscar Duarte estará fuera de las canchas por varios meses, luego de lesionarse el miércoles anterior

Por Yenci Aguilar Arroyo

Vanessa Crespi, esposa del defensor del Saprissa Óscar Duarte abrió su corazón para dedicarle un sentido mensaje al jugador, luego de conocerse que estará fuera de las canchas por varios meses.

Este jueves, el Deportivo Saprissa confirmó que el central sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla derecha y posiblemente, deba pasar por el quirófano.

Duarte no estará en el juego de vuelta de la fase final entre los morados y Alajuelense, que será este sábado, a las 7 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y si los morados llegan a la gran final, también se perderá ambos encuentros.

El mensaje de Vanessa Crespi

Este fue el texto que publicó Crespi en sus redes sociales.

“Amor: sé que este proceso es doloroso y muy difícil de entender, pero también sé sin duda alguna que Dios tu familia y amigos estaremos contigo en cada paso de tu recuperación, apoyándote incondicionalmente.

“El señor fortalecerá tu espíritu y renovará tu fe. Recuerda que incluso en la pausa Dios está obrando, preparándote para que se cumpla su voluntad en ti.

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén”.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

