Jorge Luis Pinto le mandó un mensaje de apoyo a Alajuelense previo a la final ante Saprissa

Jorge Luis Pinto le envió un mensaje a Alajuelense previo a la final ante Saprissa

Por Eduardo Rodríguez

Un entrenador muy querido por la mayoría del pueblo de Costa Rica, como lo es Jorge Luis Pinto, le envió un mensaje de apoyo aLiga Deportiva Alajuelense horas antes de la final de vuelta contra Saprissa.

El entrenador cafetero fue técnico y campeón con los rojinegros, por lo que nunca ha ocultado su cariño por Costa Rica, pero ante todo por Alajuelense.

(Instagram Jorge Luis Pinto/Instagram Jorge Luis Pinto)

“Mis mejores deseos para Alajuelense en la final de esta noche”, colocó Pinto en una historia de Instagram junto a un corazón rojo y otro negro, en claro apoyo para el liguismo en esta noche en la que pueden levantar la copa de campeones nacionales tras cinco años de sequía.

Jorge Luis Pinto le mandó un mensaje al liguismo horas antes de la final ante Saprissa. (JOHN DURAN)

Manudos y morados se verán las caras a partir de las siete de la noche en el Alejandro Morera Soto.

Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

