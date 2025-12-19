Miguel Herrera lanzó una crítica al Saprissa que dejó a Alajuelense en lo más alto

Miguel Herrera, el extécnico de Costa Rica con el que la Tricolor no pudo avanzar al Mundial de Norteamérica 2026, comentó sobre la cantera del Saprissa con una comparación con Alajuelense, siendo claro que no se puede igualar a la de los manudos en la actualidad.

“Creo que no hay formación en Costa Rica, hay dos equipos y uno es el que hace todo, el otro está empezando, pero realmente el único que forma jugadores al 100 por ciento, a lo que vi, porque las selecciones menores tenían de 23 jugadores, tenían 8, 9 de la Liga cada selección”, afirmó el entrenador azteca en el programa Jorge Ramos y Su Banda.

Miguel Herrera asegura que la cantera del Saprissa no se puede comparar con la de Alajuelense. (JOHN DURAN/John Durán)

“Saprissa es un equipo extraordinario; desafortunadamente, no tenían una cantera como la de la Liga, y es la fortaleza de dos equipos y también lo que hace Heredia formando jugadores, pero que abajo en su crecimiento está empezando a cosechar y, bueno, por supuesto que van a salir buenos jugadores de ahí”, aseguró el Piojo.

Miguel Herrera salió de la Selección Nacional tras no poder conseguir el boleto a la Copa del Mundo, ni tampoco al repechaje, tras solo ganar un partido en la cuadrangular final, ante Nicaragua, sumar dos empates sin goles ante Honduras, empatar en San José con Haití y perder de visitante, además de la igualdad en Managua ante los pinoleros.

El Piojo está sin equipo en la actualidad, pero sería comentarista de una cadena de televisión para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.