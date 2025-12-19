El rostro detrás de Saprimundo: el creador de la polémica página morada que sueña con la 41

La polémica siempre es algo que genera muchas visitas, y más acompañada de un equipo tan amado por unos y no tanto por otros como Saprissa, algo de lo que Krishua Mora sabe bastante, siendo el joven que está detrás de la viral página de Saprimundo en las diversas redes sociales.

El joven, de 23 años, conversó con La Teja para contar cómo inició su amor por el Monstruo y cómo la polémica ha logrado tanta viralidad en sus videos. Él además confía en que “el diablo se meta a misa”, sacando ese boleto a la gran final este sábado en el Morera Soto para buscar ese ansiado título 41 para los de Tibás en la gran final.

Krishua Mora es el encargado de hacer todo detrás de la página de Saprimundo (Krishua Mora/Krishua Mora)

Inicios de la página de Saprimundo

“Saprimundo Oficial inició alrededor de 3 años como un perfil que sube videos de la barra; al inicio no subía nada de videos de mi cara hablando; siempre me ha gustado el tema de barras, La Ultra, y luego mucha gente me dijo que tenía buen argumento y me tirara a hablar, pero me daba vergüenza, pero al tiempo me tiré y a la gente le gustó mucho. Soy muy polémico, hay gente que me quiere y otros que no, pero esa es la mística de la página; la inicié en la seguidilla del tetracampeonato”, aseguró.

“Los primeros videos pegados que tuve fue cuando Saprissa hizo un nuevo bus y saqué unas referencias que se parecía al del Liverpool y al de la selección de España; se hizo muy viral, a mucha gente le gustó, así como otros hicieron muchos memes”, dijo el creador de Saprimundo, que cuenta con más de 43 mil seguidores en TikTok.

Krishua nos cuenta las veces que sus videos han pasado las fronteras para ser comentados fuera del país.

“Cuando empezó la Copa Centroamericana, tuve varios videos muy virales, ya que se afirmaba que Saprissa era el candidato número uno a ganarla, pero no pasó. También los videos polémicos, que todos los rivales que tuvo la Liga, yo iba con ellos; le aposté mucho a Olimpia, al Xelajú y ninguno cumplió como esperaba, y algunos de esos videos llegaron a la cablera más importante de Honduras, enseñando que un hincha de Saprissa iba con Olimpia y Motagua, pero ninguno de los dos avanzó”, contó Mora.

Saprimundo es la página de Krishua Mora vecino de San Jośe (Krishua Mora/Krishua Mora)

¿De dónde nace su amor por el Saprissa

Krishua nos comentó que su fanatismo por los tibaseños es algo desde la cuna, ya que lo criaron en una familia completamente morada.

“Desde que yo nací consumo a Saprissa, aquí en mi casa, tanto mis papás como mi abuelo, que ya no está en vida, eran demasiado morados; aquí es Saprissa para arriba y para abajo, entonces desde que nací tengo esa enseñanza y amor por el Monstruo, y con el paso del tiempo uno se engancha. Mi papá me empezó a llevar al estadio; cuando Saprissa es campeón, nos vamos al estadio o a la Fuente de la Hispanidad; es un cariño desde pequeño; acá otro equipo que no sea Saprissa, no se consume”, acotó el Krishua, que cuenta con alrededor de 28 mil seguidores en Facebook.

El morado dice sentirse orgulloso por contar con un certificado oficial del club por haber ayudado en la creación del museo de trofeos.

El certificado que recibió Krishua Mora por parte del Saprissa (Krishua Mora/Krishua Mora)

“Con el museo es una experiencia muy bonita; una amiga de la barra me dijo que ocupaban gente para ayudar con ese proyecto, que es mérito de la barra, la cual le tengo mucho cariño. Eso fue un proyecto de la barra y varia gente como Cultura Saprissa y entre ellos también mi página, entonces yo ayudé, más que todo en la noche, a limpiar, acomodar, limpiar trofeos; todo eso yo lo hice y Saprimundo estuvo ahí, me dieron un certificado y eso me hace sentir muy feliz”, añadió.

Krishua tiene la esperanza de que Saprissa logre ganar la 41 ante Alajuelense en este semestre

Pese al empate a dos en la ida de la final, el morado sigue con toda la fe de que alarguen la serie este sábado en el Morera.

“Saprissa tiene con qué hacerle daño, si se lo propone; ya lo ha hecho, Saprissa ha sido campeón en el Morera, no es algo nuevo, tiene armas, lo vimos en el juego de ida; si se lo propone, puede sacar el partido y alargar esto a la gran final y cuidado y se mete el diablo a misa”, aseguró.